Juan Diego Flórez dará concierto gratuito en la Plaza de Armas previo a Lima 2019: conoce todos los detalles

Panamericanos Lima 2019 | Gran sorpresa ha causado la noticia sobre un concierto que se realizará este domingo y que tendrá como principal atracción a Juan Diego Flórez, peruano reconocido en el mundo entero por la magistral voz que posee. El tenor deleitará a cientos de personas que asistan este domingo a la Plaza de Armas de Lima.

El concierto se dará a modo de celebración por Fiestas Patrias, evento al cual se le ha denominado Serenata al Perú. Sin duda alguna, este magno concierto será todo un éxito, por ello, si quieres asistir y ser parte de un momento fenomenal lleno de peruanidad, conoce todos los detalles en esta nota.

El tenor peruano, quien definitivamente es considerado como uno de los talentos que mejor nos representa en el extranjero, y cómo no, uno de los mejores exponentes de la ópera en el mundo, deleitará a sus fanáticos en compañía de la Orquesta Sinfónica y Coro Juvenil de Sinfonía por el Perú. Bajo la dirección de este evento estará el siempre talentoso Hugo Carrio.

Este concierto; que además es gratuito; se llevará cabo en la Plaza de Armas de Lima desde las 7:00 p.m, dicha celebración se realizará con la coordinación de la Municipalidad de Lima, quienes luego de idear los protocolos de seguridad en favor de los asistentes, establecieron puntos de acceso, horarios y el cierre de vías para la facilidad de todos.

Los puntos de acceso serán: la cuadra 4 del Jirón de la Unión, cuadra 1 del Jirón Callao, cuadra 1 del Jirón Conde de Superunda y cuadra 2 del Jirón de la Unión. El ingreso para los espectadores será desde las 5:30 p.m. hasta las 9:00 p.m. o hasta completar el aforo que se tiene establecido.

Otro de los puntos que se tiene que tener en cuenta si se piensa en venir en automóvil particular, son los cierres de calles debido al evento. Todo el domingo 21 de julio se cerrará las siguientes calles: Jirón Carabaya (cdra 1,2 y 3), Jirón Huallaga (cdra 1 y 2), Jirón Callao (cdra 1), Jirón Conde de Superunda (cdra 1) y Jirón Junín (cdra 1 y 2).

Finalmente, la fundación del cantante peruano, Sinfonía por el Perú, informó a los asistentes algunas recomendaciones a tomar en cuenta para evitar algún tipo de contratiempo y/o molestia el día del concierto: No llevar bultos o paquetes, no llevar bebidas alcohólicas, no llevar botellas de vidrio, no llevar sillas ni bancas y llevar ropa cómoda, ligera y abrigadora.