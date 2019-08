Escena post-crédito de Black Widow podría introducir a Deadpool en el UCM

Los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) esperan con ansias el estreno de Black Widow, película que podría introducir a un superhéroe muy querido en el nuevo equipo de los Avengers.

Según un informe de la web especializada Cosmic Book News, en la escena post crédito del filme de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), a estrenarse el 1 de mayo del 2020, se incluiría al carismático y poderoso Deadpool.

Aún no se sabe exactamente cómo y cuándo hará su debut Wade Wilson, que ya tuvo dos exitosas películas independientes (2016 y 2018), sin embargo, todo apunta que pronto veremos al 'mercenaria bocazas' en la franquicia de Marvel.

Es cierto que solo se trata de un rumor que viene circulando, pero la relación de Black Widow y Deadpool podría ser viable si se considera que ambos son experimentos de sus países de origen, Rusia y Canadá respectivamente.

La versión que se maneja es que en la escena final Taskmaster, villano al que combitará 'Nat', se encontrará con Deadpool en un bar, en lo que podría ser una parodia de la escena de 'The Incredible Hulk' que involucra a Thaddeus Ross y Tony Stark.

Recordemos que con Black Widow se dará inicio a la fase 4 del UCM, que tiene otras cuatro películas confirmadas (The Eternals, Shang-Chi, Doctor Strange 2 y Thor 4: Love and Thunder) y cinco series que se distribuirán a través de la plataforma Disney+ (Loki, Wandavision, Hawkeye, Falcon and Winter Soldier y What If...?).

EL DATO

Para la fase 5 del UCM, Disney estaría trabajando en Capitana Marvel 2, Black Panther 3, Spider-man 3 y Guardianes de la Galaxia 3.