Barcelona: El tierno abrazo de Lionel Messi a Ansu Fati y felicitación a Carles Pérez

Tal como un día hiciera Ronaldinho con él, Lionel Messi hoy asume su condición de líder y veterano para guiar a las nuevas promesas del Barcelona en su camino a consolidarse con la camiseta azulgrana.

Ante la ausencia de Lionel Messi por lesión, Ernesto Valverde apostó por Carles Pérez desde el arranque y Ansu Fati, de apenas 16 años y segundo jugador más joven en debutar con el Barcelona, ante el Betis. Y la apuesta fue perfecta. El primero se jugó un partidazo y anotó un gol mientras el otro mostró desparpajo y electricidad en los minutos que tuvo.

Si el día ya era inolvidable para los dos canteranos del Barcelona, lo que sucedió después fue la cereza de la torta. Lionel Messi se acercó al vestuario y felicitó a ambos juveniles por su partido, además de dejar un sentido mensaje en redes sociales.

"Gran partido de todos, 3 primeros puntos en la Liga y muy feliz por ver a los chicos de la casa cumpliendo sus sueños de llegar al primer equipo y de marcar en el Camp Nou en partido oficial", escribió Messi en su cuenta de Instagram.

Además, Lionel Messi regaló una imagen que se volvió viral en cuestión de segundos: un tierno abrazo a Ansu Fati en la que se muestra la felicidad del "10" por el sueño cumplido del juvenil guineano de debutar con la camiseta azulgrana en el Camp Nou.

Las palabras de Ansu Fati tras su estrenarse con el Barcelona

El extremo de 16 años no pudo ocultar su felicidad tras debutar con la camiseta del Barcelona y se mostró agradecido por la oportunidad que le dieron en su actual club. "La verdad es que estaba muy nervioso pero solo tengo palabras de agradecimiento a todos, al club, al míster y a la afición, que me han recibido muy bien", afirmó.

Ansu Fati sorprendió al quedarse en el césped del Camp Nou tras el final del partido y él mismo explicó el motivo: "Miraba a mis padres, a mi familia, que son los que me han acompañado hasta llegar aquí. Me he quedado allí en el campo porque no me lo creía y ahora toca disfrutar el momento e insistir que solo tengo palabras de agradecimiento".