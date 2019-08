Barcelona vs Betis [EN VIVO] Duelo por Jornada 2 de Liga Santander

DirecTV Sports EN VIVO Barcelona vs Betis ONLINE EN DIRECTO | Este domingo 25 de agosto se juega el partido por la Jornada 2 de la Liga Santander. El duelo está pactado para las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Camp Nou y será transmitido EN DIRECTO vía DirecTV para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

Otra batalla sin Lionel Messi. El Barcelona, sin su goleador y capitán, se estrena de local en LaLiga ante un Betis que ya sabe lo que es ganar en el Camp Nou y que es otro club necesitado de puntos tras el traspié en el debut.

Tras una pretemporada ilusionante y con fichajes respondiendo, el Barcelona se estrelló ante el Athletic de Bilbao en San Mamés. Para colmo, el histórico Aritz Aduriz sentenció el partido con un golazo agónico de chalaca.

Lionel Messi, que se perdió la primera fecha por lesión, pintaba para volver ante el Betis, pero Ernesto Valverde prefirió no arriesgar a su máxima figura y lo dejó fuera de la lista de convocados.

Además de Messi, el Barcelona no podrá contar con Luis Suárez y Ousmane Dembélé, ambos por lesión. Ante este escenario, los juveniles Carles Pérez y Abel Ruiz asoman como sus reemplazantes en compañía de Antoine Griezmann.

🔊 Ernesto Valverde: "El Betis es un equipo que tiene argumentos para estar arriba en la clasificación"

📽️👉https://t.co/kUZLZe1Qmf👈



⚽ #BarçaBetis pic.twitter.com/2Xuon6LYU2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 24, 2019

Los otros cambios serán en el mediocampo. Sergio Busquets volverá al titularato tras ser suplente en San Mamés mientras Ivan Rakitic se ganó un puesto en el once con sus buenos minutos en el partido anterior.

El Betis de Rubi, por su parte, llega a Barcelona con la idea de zanjar la decepción de su derrota en el debut ante el Valladolid (1-2) con un primer triunfo y de repetir, por segundo año seguido, la sorpresa en el Camp Nou. La pasada campaña, con Quique Setién en su banquillo, los béticos hicieron un partido portentoso en el estadio catalán y se llevaron la victoria por 3-4, con goles de Lionel Messi (2) y Arturo Vidal y del ahora azulgrana Junior Firpo, Joaquín Sánchez, el argentino Giovani Lo Celso y Sergio Canales.

El Betis, pese a perder en la primera jornada de la Liga Santander, exhibió más verticalidad y una buena imagen en un choque condicionado por la temprana expulsión ante los pucelanos del meta Joel Robles, cuya baja propiciará el estreno como titular en Primera División del joven asturiano Dani Martín, campeón europeo sub-21 con España.

Ya fuimos capaces de hacerlo la temporada pasada 🎳🎮👏 ¡Repitamos! 🎯#BarçaRealBetis pic.twitter.com/7Z1i7hTB3V — Real Betis Balompié (@RealBetis) August 24, 2019

Rubi pierde a uno de sus fichajes, el delantero Borja Iglesias, que no se ha restablecido a tiempo del esguince de tobillo sufrido ante el Valladolid, pero recupera a dos centrocampistas, Canales y el mexicano Andrés Guardado, que se incorporó más tarde a la pretemporada, al igual que al central argelino Aïssa Mandi.

La consigna del técnico catalán es ser valientes en el Camp Nou, pero inteligentes, sabiendo dónde y cuándo presionar a un rival poderoso como el Barcelona para hacer lo que el partido vaya demandando.

Barcelona vs Betis EN VIVO | Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Carles Pérez, Abel Ruiz y Griezmann.

Betis: Dani Martín; Emerson, Bartra, Sidnei, Pedraza; Canales, William Carvalho, Guardado; Joaquín, Fekir y Tello.

Barcelona vs Betis EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Barcelona vs Betis, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.