Brit Awards 2020 EN VIVO: Dónde y cómo ver la premiación de los nominados

Los Brit Awards 2020 están a punto de dar inicio a una de las premiaciones más importantes en el mundo. Su importancia es tan relevante que también es conocida como los Premios 'Grammy' de Gran Bretaña. Además, tendrán en la gala a máximos representantes de la música como Billie Eilish, ganadora de cuatro Grammy 2020.

Por su parte, Rod Stewart será uno de los anfitriones de la gala brindana en dicho país europeo. Además, una de las estrellas que pasaron por esta celebración fue Freddie Mercury.

Mira aquí en vivo los Brit Awards 2020

¿Quién es Billie Eilish?

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, nació en los Ángeles, California, el 18 de diciembre de 2001. Es una cantante y compositora que rápidamente ganó fama cuando apenas tenía 14 años, cuando estrenó su primer sencillo Ocean Eyes, publicado en 2016. Además, se hizo ganadora de 4 Grammy en la edición 2020.

Por otro lado, Billie Eilish ya pasea por la alfombra roja de los Brit Awards 2020 con un atuendo espectacular que alumbra a todos sus fanáticos que llegan para apreciar de su espectáculo.

¿Quién es Harry Styles?

Cantante y compositor británico nacido el 1 de febrero de 1994. Anteriormente perteneció a la banda One Direction, en donde fue un boom en la música mundial. Tras ello, se encuentra ya en la alfombra roja para brindar un concierto frente a miles de fanáticos.

Los Brit Awards 2020 presentó mediante su cuenta oficial de Instagram a los nominados que van pasando por la alfombra roja.

A continuación, te brindamos todos los artistas nominados a esta gala que dará la hora en el mundo entero.

Brit Awards 2020 y sus horarios en el mundo

México, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador: 1:00pm Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 2:00 pm. Puerto Rico, Bolivia, República Dominicana, Venezuela y Cuba. 3:00 pm

¿Cuándo se celebran los Brit Awards 2020?

Los Brit Awards 2020 se está presentando este 18 de febrero en The O2 Arena, ubicado en Londres.

¿A qué hora será los Brit Awards 2020?

Por otro lado, la ceremonia dará inicio a partir de las 14:45 (hora peruana).

Artistas están nominados a los Brit Awards 2020

Los nominados en las diferentes categorías para los Brit Awards 2020 son:

Mejor Grupo

Foals

Bastille

Bring Me The Horizon

Coldplay

D- Block Europe

Mejor Solista Británica

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel

Mahalia

Mejor Solista Británico

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy

Mejor Artista Británico Nuevo

Lewis Capaldi

Dave

Aitch

Mabel

Sam Fender

Canción del año

Ladbroke Grove - Aj Tracey

Giant - Calvin Harris Ft. Rag’n’Bone Man

Location - Dave Ft. Burna Boy

I Don’t Care - Ed Sheeran Ft. Justin Bieber

Someone You Loved - Lewis Capaldi

Don’t Call Me Up - Mabel

Nothing Breaks Like a Heart - Mark Ronson Ft. Miley Cyrus

Dancing With A Stranger - Sam Smith Ft. Normani

Vossi Bop - Stormzy

Just You and I - Tom Walker

Mejor Solista Internacional Femenina

Billie Eilish

Ariana Grande

Camila Cabello

Lana del Rey

Lizzo

Mejor Solista Internacional Masculino

Bruce Springteen

Burna Boy

Dermot Kennedy

Post Malone

Tyler, the Creator

Álbum del año

Psychodrama – Dage

Fine Line – Harry Styles

Divinely Uninspired to a Hellish Extent - Lewis Capaldi