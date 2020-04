Coronavirus: Dos personas fueron detenidas practicado surf en domingo de inmovilización [VIDEO]

La pandemia del coronavirus en el Perú solo será superada si todos los ciudadanos ponen de su parte, pero hasta ahora esta colaboración no se cumple del todo. Hace unos días el presidente Martín Vizcarra informó de las nuevas medidas para contrarrestar el contagio.

Una de estas novedosas normas señalaron una restricción de tránsito para hombres y mujeres, mientras que el domingo fue señalado como un día de inmovilización absoluta. A pesar de ello, dos ciudadanos hicieron caso omiso y llegaron a una playa en Chorrillos.

Las fuerzas policiales hacían su recorrido normal en busca de personas infractoras, topándose con una gran sorpresa. José Ignario Mujica Barrera de 61 años y José Ignacio Mujica Sacovertiz, su hijo de 26, fueron encontrados practicando surf en playa de la Costa Verde.

A través de su cuenta de Twitter, la Policía Nacional del Perú (PNP) compartió imágenes del momento exacto de la intervención y posterior captura.

“Durante el patrullaje aéreo y marítimo, efectivos de Salvataje, intervinieron a 2 ciudadanos, quienes se encontraban surfeando en la Costa verde, haciendo caso omiso a las disposiciones del Gobierno. Se puso a disposición de la Comisaría”, describieron.

A la vez, Luis Castañeda, comandante de la Unidad de Salvataje, informó a Perú 21 lo siguiente: “Quedarán en calidad de detenidos por trasgredir las medidas impuestas en el Estado de Emergencia y por violar la inmovilización social obligatoria”.

¿Hasta cuando será el aislamiento por coronavirus en el Perú?

Martín Vizcarra acordó con las autoridades de salud que el tiempo pertinente del aislamiento obligatorio, combinado con el toque de queda (de 6:00 p.m. hasta 5 a.m.), será hasta el domingo 12 de abril. No obstante, no será la fecha absoluta y dependerá del estado actual de la emergencia sanitaria.