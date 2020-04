Martín Vizcarra enfático contra ciudadanos imprudentes: "Llevan la muerte a su hogar"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, evidenció su molestia por la imprudencia de ciudadanos durante la cuarentena establecida para evitar la expansión del coronavirus en el país: pidió responsabilidad para evitar más muertes.

"Esta enfermedad se manifiesta en un porcentaje importante de gente que no tiene síntomas. No necesitamos ver a una persona que esté tosiendo y decir 'ah, está enferma'. Podemos estar con una persona a lado y se ve sana, pero tiene el virus. Y no tiene síntomas, pero está con el virus", indicó el mandatario.

"Puede ser que me contagie y tampoco tenga síntoma. Luego vaya a mi casa donde posiblemente haya una persona enferma, por otra patología, y entonces por mi irresponsabilidad, de ir a sitios donde hay aglomeración de gente, me contagio y llevo el virus a mi casa. Y contagio a una persona que cuando se infecte, puede morir. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que tenemos? Podemos llevar el virus y con el virus podemos llevar la muerte a nuestro hogar. Tenemos que entender", agregó.

Vizcarra pide a población cambiar hábitos

Uno de los puntos más resaltantes que se ha visualizado en estos días es la aglomeración de personas en los mercados. Según expresó el presidente, solo una persona podrá transitar este sábado 11 de abril, sin embargo, este hecho no se ha respeto.

Para ello, Vizcarra ha pedido a la población cambiar sus hábitos de compra a fin de evitar la propagación del coronavirus: la enfermedad podría habitar en el país durante meses si es que la población no entiende la gravedad del asunto.

"Si vas a un mercado que está lleno de gente, regresa otro día. Regrésate a tu casa. Tienes que ir una vez por semana. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Si no entendemos ello, podemos tener la enfermedad meses y eso es muy perjudicial", acotó.

"El esfuerzo que estamos haciendo y que ya vamos a cumplir cuatro semanas, en este Estado de Emergencia con las medidas que hemos dado, tiene buenos resultados, pero no tiene los óptimos que podemos lograr sino tenemos el apoyo de todos", detalló.

EL DATO

Se han realizado 65 mil 712 muestras procesadas, de los cuales 58 mil 864 arrojaron negativos mientras que 6 mil 848 son casos confirmados. Es decir, el 10% de las muestras en general. Lamentablemente, 181 personas han fallecido a causa del covid-19 y 788 se encuentra hospitalizadas. Se reporta también que mil 739 pacientes han sido dados de alta.