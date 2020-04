Charlie Cox, el Daredevil de Netflix, desmiente una posible aparición en Spider-Man 3

Los fanáticos de Marvel se quedarán con las ganas de ver a Charlie Cox en el UCM. El actor británico se refirió respecto a una posible reaparición suya como Daredevil en la tercera película de Spider-Man y desmintió que esté involucrado en ello.



En diálogo con Comicbook, el actor que encarnó a Matt Murdock en la serie de Netflix esclareció que no participará de una eventual aparición de Daredevil en alguna película de Spider-Man, una asociación que miles de fanáticos han pedido en redes y que marcaría una histórica adaptación de los cómics.

La versión de Charlie Cox

“No había escuchado esos rumores, pero ciertamente no es con mi Daredevil. No estoy involucrado en eso (...) Si eso es cierto, no es conmigo. Es con otro actor”, detalló el actor que participó de Marvel's Daredevil y Marvel's The Defenders.



No obstante, pese a descartar que cualquier rumor no está relacionado con su Daredevil, aseguró que le gustaría que el 'Diablo de Hell's Kitchen' aparezca ayudando a Peter Parker. “Pero me encanta la idea de que Jessica y Matt aparezcan en el fondo o que Matt sea un abogado que asesora a Peter Parker. Eso sería realmente genial”, indicó.



Tras ello, manifestó que le gustaron los pequeños detalles del UCM que aparecían en las series de los héroes de Netflix, aunque expresó su lamento ante las limitaciones que habían por temas de derechos.



“Como fanático de las películas de Marvel, me encantaron las pequeñas cosas que aparecían aquí y allá (en la series), pero debido a que estábamos en Netflix no pudimos hacer mucho por razones legales, no sé por qué”, sentenció