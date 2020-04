‘Venom 2’: Anuncian título oficial, pero estreno se postergará hasta 2021 por coronavirus [VIDEO]

El cine también es afectado por el coronavirus, pues la pandemia frenó la producción de nuevas películas y también el estreno programado en estos meses. La para por esta enfermedad obliga a las grandes firmas a modificar su calendario, como sucedió con Sony Pictures.

La productora está a cargo de la segunda película de ‘Venom’, pero la aparición de los problemas sanitarios harán que esta entrega se vea retrasada. Las voces oficiales ya han indicado que el film recién llegará a la pantalla grande el 21 de junio del 2021.

Recordemos que en un inicio, la película protagonizada por Tom Hardy, quien encarna a Eddie Brock, que está unido con el Simbionte Venom, iba a tener su gran estreno el 2 de octubre del presente año, incluso iba a tener en este mes de abril un prometedor tráiler.

No obstante, solo quedó en los papeles y habrá que esperar un poco más. Por lo pronto, como una breve entrega a los fanáticos, que ya conocían un poco del argumento de la nueva cinta, se reveló el título oficial: ‘Venom: Let There Be Carnage’.

‘Venom: Let There Be Carnage’

En esta nueva producción, veremos a Venom combatir a uno de sus rivales eternos, ‘Carnage’ o Cletus Kasady, cuyo papel será interpretado por Woody Harrelson, a quien ya se vio previamente cruzar palabras con Eddie Brock. Aunque, en ese momento, todavía no había rivalidad.

Se especula mucho sobre cómo será la transformación de ‘Carnage’, aunque su aspecto ya ha sido visto por las escenas filtradas. ‘Venom 2’ promete y los fanáticos están a la espera de saber si tendrá clasificación de “solo para adultos”, lo que sería un gran ingrediente extra de Sony.