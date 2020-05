Coronavirus en Colombia: 16.295 infectados y 592 muertos, últimas noticias - HOY lunes 18 de mayo

Coronavirus en Colombia EN VIVO | Repasa las últimas noticias sobre el avance de la COVID-19 en la Colombia HOY lunes 18 de mayo. Todos los casos de contagiados, fallecidos y recuperados, en el minuto a minuto a través de Libero.pe.

- 9:00 p. m. Colombia atraviesa por muchos problemas para la alimentación de aves ante la crisis sanitaria por coronavirus. Solo la semana pasada fueron elegidos como ganadores del Campeonato Mundial de Observación de Aves.

- 8:15 p. m. A pesar de la crisis que ha sufrido Colombia a causa del coronavirus, el país tuvo ingresos de 3.533 millones de dólares desde el extranjero.

- 7:30 p. m. Se conoció que 47 ciudadanos venezolanos que dejaron Colombia para volver a su país fueron diagnosticados como positivo para COVID-19.

- 6:40 p.m. Presidente Iván Duque anuncia la suspensión del impuesto por consumo para restaurantes. Esta medida tiene que ver con la para de estas actividades.

- 5:50 p.m. El gobierno de Colombia vuelve a recalcar las recomendaciones para que los ciudadanos viajen seguros en el sistema de transporte.

- 5:50 p.m. El gobierno de Colombia vuelve a recalcar las recomendaciones para que los ciudadanos viajen seguros en el sistema de transporte.

- 5:00 p.m. El Ministerio de Salud de Colombia revela la nueva cifra de infectados:

Contagiados : 16.295



: 16.295 Fallecidos : 592



: 592 Recuperados: 3.903



- 4:20 p. m. Juan Francisco Espinosa, director de Migración en Colombia, indicó que 4.723 ciudadanos colombianos regresaron al país en un total de 44 vuelos humanitarios.

- 3:30 p. m. Un grupo de científicos alemanes llegaron a Santander para ayudar a los trabajadores de la salud locales a enfrentar la terrible pandemia de coronavirus.

- 2:45 p. m. El Ministerio de Salud de Colombia revela que hay más de 760 trabajadores de la salud que contrajeron el virus.

- 2:00 p. m. Con el fin de evitar la expansión del COVID-19, alcaldía de Cartagena ordena el cierre del mercado Bazurto para minoristas.

- 1:30 p. m. Autoridades se muestran preocupados por el incremento de contagios por coronavirus en el personal de la salud.

- 1:00 p. m. Secretaría de Educación cambió los tiempos del ciclo escolar. Las vacaciones de mitad de año comenzarán el próximo 16 de junio y los estudiantes volverán a clases el 6 de julio.

- 12:30 p. m. Universidad de Medellín anuncia que realizará descuentos del 30% en las matrículas para el próximo semestre.

- 12:00 p. m. Ministerio de Salud publica mediante sus canales oficiales una guía con recomendaciones para desinfectar tu vehículo en tiempos de COVID-19.

- 12:00 p. m. Ministerio de Salud publica mediante sus canales oficiales una guía con recomendaciones para desinfectar tu vehículo en tiempos de COVID-19.

- 11:30 a. m. Gobierno asegura que Fernando Ruiz, ministro de Salud, durante su intervención virtual ante la Asamblea de la OMS se refirió a los retos que plantea la pandemia y el necesario apoyo entre países para afrontarlo.

- 11:00 a. m. En medio de la emergencia sanitaria, suspendieron servicio de agua en Barranquilla por basura en el río Magdalena. Autoridades terminaron recogiendo 900 toneladas de desechos de distintos arroyos.

- 10:30 a. m. Ministerio de Salud mediante su cuenta oficial de Twitter pide a la ciudadanía seguir cumpliendo las medidas sanitarias anunciadas por el Gobierno.

- 10:30 a. m. Ministerio de Salud mediante su cuenta oficial de Twitter pide a la ciudadanía seguir cumpliendo las medidas sanitarias anunciadas por el Gobierno.

- 10:00 a. m. Se espera que en las próximas horas el Gobierno de Iván Duque anuncie un reporte actualizado con respecto a la evolución del coronavirus en suelo colombiano.

- 9:30 a. m. Ya se encuentran en su país 366 colombianos repatriados de cuatro continentes. Todos están cumpliendo el aislamiento obligatorio.

- 9:00 a. m. Gobierno de Iván Duque asegura que a medida que avance la recuperación financiera se establecerán protocolos para que vuelvan a operar los salones de belleza.

- 8:30 a. m. Autoridades intensifican controles viales para el ingreso a Medellín Las personas que ingresan a dicha ciudad tendrán que entrar en cuarentena por 15 días.

- 8:00 a. m. Informan que algunos centros comerciales de Bucaramanga darán reapertura parcial a locales. Mientras que otros tendrán que recurrir a ventas en línea.

- 7:30 a. m. Gustavo Rivera, secretario de deportes de Pereira: "Se puede practicar actividad física a cualquiera hora del día con elementos de bioseguridad"

- 7:00 a. m. Iniciamos un nuevo día lleno de información sobre la expansión del coronavirus en Colombia. Sigue desde aquí todas las incidencias respecto a la pandemia mundial que azota al país cafetero.

Coronavirus en Colombia: Internos en cárceles denuncian malas condiciones

Los reclusos que fueron diagnosticados con COVID-19, denunciaron las malas condiciones en las que se encuentran aislados al interior de la cárcel Rodrigo de Bastidas, de Santa Marta.

Partidos se unen para pedirle mayores medidas económicas al gobierno

Los congresistas de todos los partidos políticos han pedido al Gobierno, que sea este el que adelante las medidas paliativas de orden económico para hacerle frente a la crisis por el coronavirus.

Una de las principales solicitudes en este momento es la creación de una renta básica que permita la manutención de los colombianos durante la contingencia.

Bogotá Fashion Week será virtual y se realizará el segundo semestre de 2020

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) anunció que la mayoría de sus plataformas tendrán edición virtual ante la situación que enfrenta el país por la pandemia del coronavirus. Los sectores de moda, arte, audiovisual y música mantendrán sus componentes de ruedas de negocio y actualización de las tendencias en formato digital.

¿Cuántos infectados por coronavirus COVID-19 hay en las regiones de Colombia?

Estas regiones de Colombia también presentan pacientes con coronavirus:

Bogotá: 4.892

Valle del Cauca: 1.557

Atlántico: 1.383

Meta: 940

Bolívar: 1.051

Amazonas: 924

Antioquia: 501

Nariño: 376

Cundinamarca: 320

Magdalena: 355

Risaralda: 236

Huila: 187

Tolima: 134

Caldas: 108

Norte de Santander: 105

Boyacá: 89

Quindío: 78

Cesar: 72

Cauca: 54

Santander: 42

Córdoba: 51

Chocó: 40

La Guajira: 32

San Andrés y Providencia: 21

Casanare: 25

Caquetá: 19

Vaupés: 11

Sucre: 4

Putumayo: 2

Arauca: 1

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Antioquia?

- 501 infectados

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Bogotá?

- 4.892 infectados

Mapa de coronavirus Colombia por departamentos

Mapa del coronavirus en tiempo real hoy 18 de mayo

Minuto a minuto de la expansión del coronavirus en el mundo.

Sigue la transmisión en vivo vía YouTube del avance del coronavirus en el mundo.

¿Qué es el coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades, tanto en animales como en humanos, pero sobre todo han estado viviendo en los murciélagos desde tiempos ancestrales. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

¿Dónde se originó el nuevo coronavirus?

Este nuevo coronavirus (COVID-19) tuvo su primer brote en la ciudad de Wuhan, China. Todo hace indicar que se originó en un mercado de animales, en donde se vendían todo tipo de criaturas para el consumo humano e incluso, estas se encontraban en pésimo estado de salud e higiene.

¿Qué animal creó el coronavirus?

El coronavirus ha habitado desde tiempos remotos en los murciélagos. Sin embargo, la COVID-19 se desarrolló en dichos animales pero no fue traspasado directamente a los humanos, sino que hubo otro animal como intermediario y se sospecha que pudo ser el pangolín, una criatura parecida a un armadillo, aunque no hay nada confirmado.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona, a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca, que salen despedidas cuando un individuo infectado tose o exhala.

Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se llevan las manos a los ojos, la nariz o la boca.

También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de alguien que se encuentre enfermo.

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a dos de los cinco sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Son las siguientes.

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamiento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Últimos casos de coronavirus en Colombia

