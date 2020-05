Juliana Oxenford y su reflexión sobre 'chicos reality': "Armar vasitos no te hace artista" [VIDEO]

En su programa de televisión, la periodista Juliana Oxenford habló sobre la complicada situación que viven los artistas durante el estado de emergencia por el coronavirus, en el que no tienen trabajos y no se sabe hasta cuándo sea así.

En su mensaje también recalcó la situación de los chicos reality, a quienes les lanzó una crítica, la cual no pasó nada desapercibida.

"No es fácil ser artista. Artistas no son todos. No es que eres modelito o que saliste en un reality, te ponías a juntar vasitos y de pronto ya eres actriz", recalcó la periodista.

Esto le cae a los chicos reality que han tenido ciertos papeles en producciones nacionales como telenovelas o películas, tal como ha ocurrido en los últimos años.

Juliana Oxenford amplió su crítica y dejó en claro que construir un personaje es algo complicado y no lo hace cualquiera pues requiere mucho tiempo de estudio y preparación.

"Ser actriz es una profesión. Ser actor es una profesión. Construir un personaje no lo hace cualquiera. No es que mañana me quedo sin chamba y mañana me convierto en protagonista de una telenovela, eso es una falta de respeto para quienes verdaderamente se la han fajado para tener el título de actriz y actor", añadió.

Por si ello fuera poco, la conductora de ATV tuvo más palabras en contra de los chicos que participan en los programas de competencia.