Ministro de Defensa: "El toque de queda debe continuar todo el año"

El número de infectados por coronavirus sigue creciendo en territorio peruano. Por esta razón las autoridades decidieron ampliar el estado de emergencia hasta el próximo 30 de junio. "No es solo una prórroga, porque si bien la contiene (el decreto supremo) tiene toda una estrategia con respecto al combate al virus", expresó Martín Vizcarra el pasado 22 de mayo.

En tanto, la ciudadanía se hace una pregunta: ¿hasta cuándo seguirá el toque de queda? Ante ello, Walter Martos, ministro de Defensa, remarcó que el aislamiento social obligatorio debería continuar todo el 2020.

"Esta situación no va a terminar ya mismo. La pandemia va a continuar todo este año y el próximo año, probablemente. (...) Desde nuestro punto de vista, este toque de queda debe continuar, de ser necesario, todo el año. Para dar las garantías de seguridad", manifestó Martos.

Asimismo, Martos Ruíz, quien asumió la cartera de Defensa en octubre del año pasado, afirmó que los peruanos deberán adaptarse a diferentes prácticas para una nueva convivencia social.

"Las Fuerzas Armadas no solamente están para hacer un control del cumplimiento de las normas, sino también que al momento que reiteramos en la gente el distanciamiento social y el respeto a la norma, estamos creando una nueva estructura muy necesaria. Los hábitos nacen y se crean por la repetición de actos constantes que hacen las personas", enfatizó Martos en enlace con RPP.

Empadronamiento a trabajadores ambulantes

Por otro lado, Walter Martos sostuvo que se permitirá trabajar a los comerciantes ambulantes, pero de manera adecuada. "Entendemos la necesidad, comprendemos, hemos estado conversando con los alcaldes. Indudablemente que la gente que necesita va a salir a hacer comercio ambulatorio. Vamos a trabajar conjuntamente para empadronarlos y darles un espacio para que trabajen en la manera correcta y con el protocolo establecido, pero no en el desorden, no en la indisciplina, contribuyendo a que la gente se contagie. Eso no lo vamos a permitir, de ninguna manera”, explicó.