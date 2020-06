Coronavirus: el subsistir de la migración venezolana en suelo peruano

Antes de que se propague el nivel de contagio por coronavirus, 900 mil venezolanos arribaron a suelo peruano para encontrar nuevas oportunidades y salir de la crisis que ha inundado a su país por temas políticos.

Es por ello que el internacionalista Luis Nunes señaló en RPP que “ni las guerras en Centroamérica lograron sacar de sus países a un número grande de personas”.

Bajo estas afirmaciones y con la llegada de la pandemia al Perú, el gobierno liderado por Martín Vizcarra decidió paralizar momentáneamente la economía. Sectores de macro y microempresas fueron gravemente afectados con esta medida, donde solo los centros de abastos, el traslado de comida y farmacias se mantuvieron en pie acatando las medidas de salubridad. Pero, ¿cómo sobreviven los venezolanos en el Perú durante la COVID-19?

Emiliano Pérez, ciudadano venezolano que llegó al país en 2018, mantuvo comunicación con la radio mencionada y señaló los cambios que se han venido dando durante su estadía en suelo peruano por el nuevo coronavirus.

“Antes de la pandemia trabajaba en una ferretería en la 501 de la avenida Grau. Ahí trabajé hasta que comenzó la crisis. Ahora es fuerte, no tenemos ni para la comida ni el alquiler, nos quedamos sin recursos”, precisó. “Me estoy cuidando con tapabocas, guantes y esto me da para medio comer porque no es mucho lo que se vende”, agregó.

Asimismo, también afirmó que tras esta crisis debe dos meses de alquiler del cuarto donde vive junto a su familia. Sus hijas se encuentran en etapa escolar y no cuentan con una computadora para hacer seguimiento de las clases virtuales.

Por otro lado, Federico Agusti, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en el Perú (ACNUR), afirma que cerca de 94 % de venezolanos trabajaba en el sector informal de la economía.

“Algunos tenían algunos recursos, pero hoy en día esos recursos son mínimos. Diría que hoy prácticamente en su totalidad cayeron en pobreza, en términos de ingresos monetarios porque estamos en el día 80 de la cuarentena y para ciertos sectores es difícil mantenerse a flote, igual que muchos peruanos que se ven golpeados por una situación que nadie esperaba”, aseveró.

En tanto, el internacionalista Luis Nunes sostiene que es difícil precisar datos sobre la informalidad que se vive en el país a causa de la pandemia “porque hay mucho número escondido”.

“Hay gente que los tiene ganando menos del sueldo mínimo. Entiendo las razones de pensar en el Perú, pero lamentablemente los venezolanos no fueron considerados en los bonos. Es decir, más de 800 mil personas viven expuestas al día a día. Algunos fueron sacados a las calles y viven en los parques”, sentenció.