Vecinas de La Victoria: "Federico Salazar habla estupideces" [VIDEO]

Un grupo de vecinas de La Victoria, molestas por el comercio ambulante que se adueñan de las calles en tiempos de coronavirus, perdieron el control y arremetieron en contra del periodista Federico Salazar por unas declaraciones que dio en vivo.

Un reportero de América TV grabó el preciso momento en el que varias señoras estaban mostrando su disconformidad pero una de ellas sorprendió al despotricar en contra del conductor de noticias, quien había condenado ciertas actitudes de los manifestantes.

Y es que un grupo de personas se encontraba resguardando la zona con bates y palos para que los ambulantes no se apoderen de las calles, lo cual pudo provocar actos violentos entre ambos bandos.

Ante ello, Salazar había comentado que esas eran actitudes delincuenciales, causando una molestia mayor en las señoras.

"Ellos no son delincuentes, son del barrio y nos defienden. Lo que pasa es que Federico Salazar habla estupideces", se pudo escuchar.

El periodista, desde el set de América Noticias, explicó lo sucedido y dijo que se había tratado de un malentendido.

"La señora me ha entendido mal. Nosotros no apoyamos a nadie. Lo que hemos dicho es que hemos visto a gente con palos y bates, lo cual son actitudes delincuenciales. Seguro no son delincuentes pero están por cruzar la raya", explicó.