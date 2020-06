Magaly niega ser racista y aclara que llamó 'feito y orejón" a Edison Flores de manera 'cariñosa'

Magaly Medina fue acusada de racista y discriminadora en las redes sociales, luego de calificar a Edison Flores de 'feito y orejón, sin embargo la conductora de espectáculos aseguró que se trató de una 'comparación cariñosa".

Luego de que se revelaran chats privados en Instagram de Edison Flores con una jovencita desconocida, Magaly se pronunció al respecto en su programa con comentarios desatinados hacia el jugador de la Selección Peruana, por lo cual muchos internautas la calificaron de racista.

La conductora comparó el caso de Flores con Andres Wiesse, indicando que el actor por su apellido y apariencia tiene más oportunidades con las chicas que el ex futbolista de Universitario.

"A un lado tienes a 'Ricolás', no solo por su guapura y apellido, mientras que al otro lado tienes al 'Orejitas', de origen humilde, feito, orejón... No es el típico galán", indicó la popular 'Urraca'.

Como era de esperarse estas declaraciones causaron indignación en Twitter donde no dudaron en recordarle a Magaly su pasado con una serie de memes y adjetivos como 'fea'.

Magaly Medina niega discriminación a Edison Flores

Ante eso, la popular 'Urraca' salió al frente y a través de su programa explicó que todo se habría tratado de una comparación 'cariñosa' y que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“Mis palabras fueron sacadas de contexto. Estaba comparando de una manera cariñosa a ambos. Miren el programa. No me adjudiquen algo que no dije. Si yo quiero discriminar se los diré con todas sus letras", indicó Magaly Medina.

Por último, recordó sus orígenes y negó ser una persona discriminadora: "Qué voy a ser racista si yo soy cholita de Huacho, con padres provincianos”, sentenció la conductora.