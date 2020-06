Filtran supuestos 'chats privados' de Edison Flores y redes sociales estallan [VIDEO]

Edison Flores se ha vuelto tendencia luego de difundirse supuestos chats privados de él en Instagram. Se pudo conocer que la persona con quien conversa el futbolista sería una joven menor de 20 años. Es importante señalar que el popular 'Orejas' se encuentra casado con Ana Siucho.

Aunque el video no muestra nada más allá de lo normal, tal y como también lo comentó La República, la página que difundió parte del polémico material "Te lo contamos todo 2", aseguró que este miércoles mostraría la totalidad del mismo.

“La otra parte de la conversación completa será publicada más tarde. Por favor no tergiversen la información, es una conversación conociéndose este año”, aseguraron.

Edison Flores y chats privados en Instagram

Edison Flores: ¿Qué edad tienes?

Joven desconocida: Casi 20 ¿Y tú?

Edison Flores: No, yo tengo 25 (emoticon de corazón).

Joven desconocida: ¿Ya viajaste?

Edison Flores: Aun no. Espero que pronto. ¿Y tú qué tal, estudias?

Ana Siucho deja intrigante mensaje en Instagram

La esposa de Edison Flores utilizó sus redes sociales para escribir un inquietante mensaje que ha dejado pensando a más de uno. Ana Siucho aseguró que no tomará venganza contra quien alguna vez le haya hecho daño.

“A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente”, aseguró la hermana del también futbolista Roberto Siucho.

Además acotó: “Pero recuerda que todo vuelve en esta vida y todo lo malo que haces un día regresará”.