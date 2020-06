¿Logras ver a la gata escondida en el estante? El reto visual que pocos pueden resolver [FOTO]

Se ha vuelto muy común ver retos virales a lo largo de esta cuarentena. Algunos guardan relaciones con operaciones matemáticas y otros tienen que ver con animales camuflados en una imagen. Estos son los preferidos por grandes y chicos.

El último viral que está desafiando al cerebro y el cual pocos logran descifrar es dar una gata escondida en un estante. Parece fácil a simple vista, pero deberás abrir bien los ojos para hallar al minino.

A través de su cuenta en Twitter, la periodista Kate Hinds subió una imagen que viene rompiendo el 'coco' a más de uno. Parece un estante común y corriente, con libros y otros objetos adornando la sala.

Sin embargo, en dicha imagen hay una gata camuflada que pasa desapercibida. "Hoy toca encontrar a Norah", se puede leer en sus redes sociales. Abre bien los ojos para dar con el tierno minino.

¿Aún no diste con Norah? No te preocupes que aquí te dejamos la solución al reto viral, que ha tenido una gran acogida en las demás redes sociales. Claro reflejo de ello se puede ver en la publicación original de Kate Hinds, donde se visualiza más de 229 mil 'me gusta'.

SOLUCIÓN DE LA GATA EN EL ESTANTE

Misma ninja, Norah se ha camuflado bien en el estante de un sala y pasa completamente desapercibida. Mira detenidamente la imagen, ¿la encontraste? La tierna gatita se encuentra debajo del televisor. Solo se pueden apreciar sus extremidades.