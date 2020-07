Martín Vizcarra y sus mejores frases por el último día de cuarentena [RESUMEN]

Martín Vizcarra EN VIVO vía TV Perú HOY martes 30 de junio | El presidente de la República se dirigió a la Nación en el marco del último día de cuarentena nacional tras la llegada del nuevo coronavirus. El mandatario señaló puntos claves para comprender lo que sucederá desde este miércoles en la "nueva convivencia" tras ponerse fin al aislamiento social obligatorio.

Vizcarra y sus ministros se dirigieron a la Nación en una nueva conferencia de prensa virtual para dar pormenores del avance de la COVID-19 en el Perú. Las señales de TV Perú, Latina, Canal N, América Televisión y ATV fueron las encargadas de transmitir las más de dos horas de mensaje a la Nación.

Martín Vizcarra: resumen de la conferencia

- 3.08 p. m. Concluyó la conferencia de prensa por parte del presidente Martín Vizcarra.

- 3.00 p. m. El presidente de la República anunció que el gobierno hará los pagos de 160 soles. La medida busca cubrir a 5 millones de hogares.

- 2.48 p. m. "Retomar la cuarentena sería la última opción, esto si enfrentamos un rebrote del coronavirus", comenta el presidente Martín Vizcarra,

- 2.32 p. m. "No es posible devolver plata que no existe", comenta la ministra María Antonieta Alva sobre propuesta de Ley del Congreso para devolver aportes de la ONP. "Si quisiéramos devolver plata de la ONP, estaríamos perjudicando a todos los jubilados", agregó.

- 2.14 p. m. El presidente Vizcarra comenta que 240 mil empresas se beneficiaron con créditos del Estado peruano.

Congreso de la República

- 2.07 p. m. "No podemos permitir que acceda a un cargo público por elección un ciudadano que esté condenado por delito doloso. Creemos que el Congreso va a actuar de manera adecuada", enfatiza Martín Vizcarra.

- 2.05 p. m. "Todos los días, cuatro a seis ministros tienen que ir al Congreso. En una época tan difícil que tenemos que trabajar para poder revertir la situación".

- 2.04 p. m. Martín Vizcarra sobre asistencias de ministros de Estado al Congreso de la República: "No exageremos con una excesiva convocatoria a los ministros, que todos los días deben estar en reuniones en el Congreso. En una época tan difícil, muchas horas tenemos que estar dedicándole al Congreso".

- 2.03 p. m. "El nuevo decreto señala que la administración pública solo pueden entrar antes de las 7 de la mañana, quienes no atienden al público. El resto a partir de las 10", refiere Vizcarra.

Transporte público

- 2.00 p. m. "El hecho de que aún no se retomen clases presenciales, con eso se logra que el transporte de pasajeros se reduzca en 20 %. Para seguir reduciendo se debe usar horarios diferenciado de ingreso", comenta el presidente.

- 1.56 p. m. "Produciremos 10 millones de protectores faciales para entregárselo a pasajeros de buses de transporte urbano", comenta Martín Vizcarra, y acota, además, que la norma saldrá publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano.

- 1.55 p. m. "Nosotros haremos un esfuerzo de parte de los pasajeros, pero ustedes tienen que ayudarnos a respetar (el aforo), ningún pasajero deberá ir parado", comenta Vizcarra.

- 1.53 p. m. "Con la Fase 3 del reinicio de actividades económica llegaremos casi al 100 % de la apertura de la economía".

- 1.50 p. m. "El producto del agro que con tanto esfuerzo ha mantenido su producción, hemos tenido momentos muy difíciles. Agradecemos al sector agrario que no dejó de producir. Está en proceso de una fase para dicho sector".

- 1.48 p. m. Vizcarra: "Hoy se inició la subasta para Reactiva 2, son intereses sumamente bajos. Las micro empresas, antes para acceder a un crédito debían ir a una financiera, ahora es muchísimo menor".

Bono Electricidad

- 1.45 p. m. "Hay hogares que su consumo es de 16 soles al mes, y nosotros, como gobierno, subvencionamos 10 meses de cobertura. El bono es de 160 soles. Entre más humilde el consumo, alcanza para más meses porque esa es la idea: atender más y por más tiempo a las familias".

- 1.44 p. m. "Hemos aprobado el bono electricidad que beneficiará a más de 5 millones de hogares. Hemos calculado en función del análisis del MEM un bono de 160 soles por hogar", comenta el presidente.

- 1.43 p. m. "Si no somos responsables todos, puede haber un rebrote. Estamos más de 100 días en lucha. A pesar de que más de uno quisiera ver como un fracaso la respuestas que, juntos, con la población, hemos tenido frente al COVID-19, estamos saliendo adelante".

Vacuna contra la COVID-19

- 1.41 p. m. "Tenemos un 'Comando Vacuna' que está en coordinaciones y en tratativas con las alternativas más serias para conseguir vacunas. Estamos haciendo un esfuerzo público, también con el sector privado, para lograr que esta vacuna pueda llegar al país sin espera".

- 1.40 p. m. "Tenemos un comando vacuna que está coordinando y trabajando para que en cuanto se tenga la vacuna la tengamos y la podamos distribuir sin demora", comenta el presidente.

- 1.39 p. m. Martín Vizcarra sobre la vacuna contra la COVID-19: "La vacuna, parece ser, se la tendrá disponible en los últimos meses de este año. Con más de 10 millones de infectados, la demanda va a ser inmensa".

Ventiladores mecánicos

- 1.38 p. m. Martín Vizcarra anuncia que canciller de Alemania, Angela Merkel, a nombre del país, ha donado respiradores mecánicos y 100 mil pruebas moleculares.

- 1.37 p. m. "Lima, por concentrar el 70 % de los infectados a nivel nacional, tiene 280 ventiladores mecánicos, pero tenemos a Arequipa, que tiene más de 30 ventiladores asignados porque está en alza su nivel de contagio".

- 1.36 p. m. "Hoy han llegado 400 ventiladores mecánicos. En una semana tenemos 650 que vamos a repartir en esta y la próxima semana. Con estos estaremos llegando a las 2 mil camas UCI. Tenemos que hacer el esfuerzo de distribución. No puede haber una región que no reciba".

- 1.35 p. m. "La semana pasada recibimos 250 ventiladores mecánicos en base a una coordinación que sostuvimos con el presidente de Estados Unidos que, con generosidad, donó a nuestro país, pero también tenemos la capacidad, nosotros mismos, de adquirir estos equipos", comenta Martín Vizcarra.

- 1.33 p. m. "Lo ideal es no llegar a la cama UCI, que el paciente sea bien atendido al inicio de la enfermedad. Las camas hospitalarias, al inicio, eran 3 mil. Hoy ya tenemos más de 15 mil y, en breve, vamos a tener las 20 mil que nos propusimos".

- 1.32 p. m. "El gobierno tiene que mejorar su respuesta ante las personas infectadas. Tenemos que aumentar la oferta hospitalaria. Y lo estamos haciendo. Tenemos que recordar lo difícil que fue empezar con 100 camas UCI, y ahora tenemos 1300".

Medidas de protección

- 1.29 p. m. El presidente Martín Vizcarra comenta detalles sobre la importancia que tiene el uso de mascarillas durante la pandemia por el coronavirus. "Usarlas puede salvar tu vida". A continuación, la demostración.

- 1.27 p. m. Martín Vizcarra brinda detalles sobre medidas de protección: "La herramienta más efectiva que hemos usado todos los peruanos es que hemos aprendido a respetar el distanciamiento. Y es digno de notar que cuando uno va por la calle, vemos que todos los peruanos usan mascarilla".

Coronavirus en Perú: datos

- 1.21 p. m. "Casos positivos hay 282 365. Hay un poco más de 11 000 pacientes hospitalizados, en UCI 1183 pacientes. Y la cantidad de pacientes recuperados es 171 159. Activos: 101 000 casos. Y 9504 fallecidos".

- 1.20 p. m. "Hemos visto todos que la preocupación a nivel mundial continúa. La OMS ha dicho que los números siguen aumentando a nivel mundial. Hemos superado más de medio millón de personas fallecidas por la COVID-19", comenta.

- 1.16 p. m. Martín Vizcarra: "Ya hemos muestrado más de 1 millón 660 mil personas. De ellos, han dado positivo 282 365, el 17 %".

- 1.12 p. m. "No puede el gobierno tener supervisores para verificar que se cumplan las indicaciones en todos los locales, distritos y provincias. Quien tiene que velar por el cumplimiento es la ciudadanía".

Fin de cuarentena y continuidad de toque de queda

- 1.11 p. m. "Si no tiene ningún motivo para salir, recuerde que el lugar más seguro es su casa. La cuarentena focalizada no es un mensaje de 'salgan todos'. Tenemos que ser responsables y cuidarnos, es un cambio de estrategia, no una disposición", comenta el mandatario.

- 1.10 p. m. "La orden de toque de queda continúa pero de 10.00 p. m. hasta las 4.00 a. m."

- 1.09 p. m. Martín Vizcarra: "Las excepciones, los niños pueden salir en compañía de adulto que los cuida, una hora al día. Los adultos mayores sí tienen que hacer un trámite".

- 1.08 p. m. "Hay una diferenciación con siete regiones, éstas siguen con las mismas características que rigen hasta hoy en el resto del país. Éstas aún continúan hasta fines de julio, en cuarentena general", comenta Martín Vizcarra.

- 1.05 p. m. Martín Vizcarra anuncia cuarentena focalizada en 3 grupos:

Mayores de 65 años no podrán salir.

Niños hasta 14 años no podrán salir

Personas con enfermedad preexistente no podrán salir

- 1.04 p. m. Martín Vizcarra: "Hoy es una fecha especial en este combate que hemos emprendido contra el COVID-19. Hoy termina una etapa importante, de una cuarentena general".

- 1.03 p. m. Inicia la conferencia de prensa del presidente Martín Vizcarra. Sigue la transmisión desde aquí.

- ¡Atención! Desde Palacio de Gobierno se confirmó que hoy martes 30 de junio, el presidente Martín Vizcarra ofrecerá conferencia de prensa. Sigue el minuto a minuto desde aquí.

¿Martín Vizcarra hablará hoy?

Sí, tal y como lo pensábamos, el presidente de la República, Martín Vizcarra, ofrecerá una conferencia de prensa en el día 106 de cuarentena nacional por el coronavirus.

El mandatario se dirigirá a la Nación en breves minutos para dar alcances de lo que será la nueva convivencia en nuestro país a partir de mañana miércoles, día en el que se levanta el aislamiento social obligatorio.

Fin de la cuarentena

Tal y como se anunció días atrás, nuestro país ya no estará sujeto a la cuarentena nacional, esto tras la disposición del presidente Martín Vizcarra de levantar la orden de aislamiento social obligatorio luego de haberse pasado los 100 días de confinamiento. La medida culmina hoy y se hace efectiva a partir de mañana.

Las reglas, sin embargo, no están precisamente claras, por lo que desde que salió el anuncio del levantamiento de cuarentena, se pidió que el mandatario pueda pronunciarse al respecto y dar luces de la nueva normalidad que vivirá el país desde mañana.

¿Estado de emergencia es lo mismo que cuarentena?

No. Aunque desde el pasado 15 de marzo, día en el que Martín Vizcarra colocó al Perú en estado de emergencia por el coronavirus y a la par se dispuso la orden de aislamiento social obligatorio, la cuarentena es independiente del estado de emergencia, por lo que no se debe confundir ambas medidas.

La figura de estado de emergencia es utilizada por el gobierno de turno cuando el país se encuentre perturbado por catástrofes o cuando se pone en riesgo a toda la nación. En esta oportunidad, la salud en general estuvo en riesgo tras la llegada del nuevo coronavirus, por lo que se empleó esta medida.

Desde el 1 de julio todo el Perú, excepto Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash, dejarán a un lado la orden de aislamiento social obligatorio o también llamado cuarentena.

Menores de 14 años no podrán salir pese a fin de cuarentena

Con la finalidad de salvaguardar la salud de todos los peruanos, en el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM se dispone que habrá restricciones para aquellos que puedan salir a las calles tras fin de cuarentena.

De esta forma, los niños y adolescentes menores de 14 años, además de adultos mayores de 65 años y personas en situación de riesgo, no podrán salir y continuarán en confinamiento.

“Los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, así como las personas en grupos de riesgo como los adultos mayores de sesenta y cinco (65) años y los que presenten comorbilidades conforme lo determina la Autoridad Sanitaria Nacional, deberán continuar en aislamiento social obligatorio”, dispone la norma.

El toque de queda, se queda

Con el afán de evitar la aglomeración y, por ende, mayor índice de contagios, el gobierno dispuso que la orden de toque de queda continúe por un tiempo más, aunque la hora cambiará. Ahora la orden de inamovilidad social regirá desde las 10.00 p. m. hasta las 4.00 a. m. del día siguiente.

No obstante, es preciso señalar que en las siete regiones que no saldrán aún de cuarentena el toque de queda continuará siendo desde las 8.00 p. m. hasta las 4.00 a. m. del día siguiente. A tomar en cuenta.

