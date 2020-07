Hombre 'fitness' contrajo COVID-19 y quedó al borde de la muerte

Desde la llegada del coronavirus a nuestras vidas, muchos han adoptado la idea de que el virus solo afecta a las personas con obesidad, de avanzada edad o con problemas respiratorios. No obstante, en Estados Unidos un joven que llevaba una vida muy saludable fue contagiado de la COVID-19 y su cambio fue radical.

Le ocurrió a Ahmad Ayyad, un hombre residente de Washington D.C, Estados Unidos, quien a pesar de tener una buena condición física y de ser catalogado como ‘fitness’, el coronavirus igual lo alcanzó y produjo en él una tortura de casi un mes.

Según informó el hospital Johns Hopkins, el hombre de 40 años estuvo en coma por 25 días y perdió un total de 27 kilos, afectando de gran forma su estado físico. Todo comenzó con unos síntomas leves a mediados de marzo, por lo que pensó que se trataba de una gripe común y lo dejó pasar por alto.

Ahmad Ayyad, 40, was healthy and fit before COVID-19 almost killed him. He’s now regaining his strength after a harrowing 25 days on ventilation. https://t.co/sHfE84qMHR