Cachay y su drama familiar: "Vendiendo frutas y chocolates a las justas alcanza para comer”

Jose Luis Cachay, más conocido en el espectáculo como Cachay, atraviesa un drama familiar, al tener a su hermano 'Puchito' internado en UCI al ser diagnosticado con la COVID-19, además, teme no poder mantener a su familia.

El ex cómico ambulante, comentó que se realizó la prueba del coronavirus y a la cual dio negativo, sin embargo, su preocupación radica en no poder llevar un sustento a su casa, ya que por ahora se dedica al comercio ambulatorio.

“Me hicieron la prueba rápida, gracias a Dios salió negativo. Por eso, volví a la calle a seguir trabajando. El Señor me cuida. Vendo chocolates, pero ya se acabaron los productos, volveré a ofrecer frutas”, manifestó Cachay.

A su vez agregó que no teme ser contagiado por el letal virus, al igual que le ocurrió a su hermano 'Puchito, que trabaja con él en la venta de mandarinas y ahora lucha por su vida en una cama de UCI.

“La enfermedad está en el aire. Él sufre de asma y ganglios. Hay gente que no sale de casa y se contagia igual”, sostuvo Cachay con respecto a la situación de su hermano que viene recuperándose de la enfermedad, pero que no sabe como conseguir los 13 mil soles que adeuda hasta ahora con la clínica.

“Vendiendo frutas y chocolates a las justas alcanza para comer”, apuntó Cachay.

En otra parte de la entrevista agregó que por ahora el seguirá trabajando para poder mantener a su familia y que lo hace respetado todas las medidas de bioseguridad correspondientes:

“Dios me está cuidando, si me contagio será su voluntad, me alimento bien, uso mascarillas y mantengo mi distancia de metro y medio”, finalizó.