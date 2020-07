'El chavo del ocho': la Chilindrina reveló por qué Chespirito canceló la serie

Tras estrenarse el último episodio de "El chavo del ocho" en pantallas mexicanas, se crearon varios rumores sobre la finalización de aquella serie que marcó un hito a nivel Latinoamérica. Varios artistas tuvieron rumbos diferentes luego de que la exitosa historia tuviese un final en la televisión.

Sin embargo, María Antonieta De las Nieves, actriz que interpretó al personaje de la Chilindrina, contó algunos detalles sobre el fin de la serie que acaparó a todos los medios de comunicación internacionales en su momento. Asimismo, descartó cualquier disputa entre los actores que formaron parte la historia.

Un programa argentino fue el que se pudo contactar con la locuaz actriz mediante una videollamada desde México, rememorando aquellos años que pasó junto a su amigo y compañero Roberto Gómez Bolaños.

"Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro, porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté, me dijo que nunca iba a volver a hacer “El chavo”, y me dolió mucho", indicó.

¿Cuándo murió Roberto Gómez Bolaños?

El artista mexicano falleció el 28 de noviembre de 2014. Su lamentable partida hizo unir a varias celebridades en el mundo del espectáculo.

¿De qué murió Roberto Gómez Bolaños?

'Chespirito' sufrió una insuficiencia cardiaca el 28 de noviembre de 2014. El lamentable suceso en Cancún, México.

¿Cuántos hijos tuvo Roberto Gómez Bolaños?

El actor tuvo a lo largo de su vida 7 hijos. Roberto Gómez Fernández, Paulina Gómez Fernández, Graciela Gómez, Teresa Gómez, Marcela Gómez y Cecilia Gómez.