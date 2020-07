‘Tomate’ Barraza reveló que Jefferson Farfán invitó a salir a su esposa [VIDEO]

Durante el tiempo que estuvo distanciado de su actual esposa, Carlos Barraza reveló que el jugador del Lokomotiv, Jefferson Farfán, invitó a salir a Vanessa López dos años atrás, hecho que el "Tomate" hizo público en la televisión.

El humorista señaló que el integrante de la selección peruana era considerado un amigo para el cantante. “Una semana antes que nosotros nos casáramos, fuimos a la casa de Farfán”, declaró en el programa de Magaly Medina.

Así mismo, Barraza confesó que el delantero de la "blanquirroja" había enviado a la pareja un presente de bodas, lo cual generó la risa del salsero. “Incluso nos regaló una caja de champagne”, indicó.

"Tomate" está convencido

El ex conductor de televisión señaló también que no había otra razón para que Farfán se contacte con Vanessa López. “Bueno, básicamente le escribía para salir. No creo que la invite para ir a misa”.

Además, tras su reconciliación, Barraza declaró que su esposa también fue contactada por otro futbolista. “Cuando vuelvo a tener contacto con Vanessa, ella me dijo que incluso también le había escrito Carlos Zambrano”.

"Tomate" consideró que el "León" aplicó la misma técnica que la "Foquita" hacia su pareja. “Yo a Carlos Zambrano también lo conozco, o sea es el mismo ‘modus operandi’. Yo no buscaría que alguien termine con una persona para yo meterme por los palos”.