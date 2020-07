Joven enseña truco para 'tirarse la pera' en clases virtuales [VIDEO]

Durante esta cuarentena por coronavirus las clases presenciales tuvieron que convertirse en virtuales para evitar mayores contagios y algunos alumnos tuvieron que cambiar ciertos comportamientos o costumbres que usualmente tenían en las aulas.

Por más que no sea algo recomendable, habían muchos estudiantes que hacían algunas triquiñuelas para no ir a clases y pasar desapercibidos, obteniendo una asistencia en los registros de los profesores y así no correr el riesgo de desaprobar la materia.

Sin embargo, ahora que todo es a través de las webcams es un poco más difícil 'tirarse la pera' sin que los profesores correspondientes lo pasen por alto, por lo que un alumno estadounidense tuvo que ingeniárselas de formas épicas para conseguirlo.

Haciendo uso de un gran ingenio y creatividad, este joven utilizó su celular y su laptop para lograr su cometido. Y es que en el teléfono —posicionado al frente de la webcam— puso un video de él mismo haciendo la 'finta' de estar atendiendo lo que el maestro dictaba.

En la pantalla de la computadora —en plena clase— se ven a todos los integrantes de la clase, al alumno que se 'tiró la pera' y, obviamente, al profesor que nunca se percató de que estaba siendo timado.

Este video se hizo muy viral en todas las redes sociales, principalmente en TikTok. Países como Estados Unidos y México compartieron en reiteradas ocasiones este clip, hasta llegar a casi todo el continente americano.

Como es de conocimiento mundial, la red social TikTok ha adquirido muchos fanáticos durante los últimos meses, principalmente desde que empezó las respectivas cuarentenas en las diferentes naciones del mundo.