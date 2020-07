Coronavirus en el Perú: 330 123 casos y 221 008 recuperados - HOY martes 14 de julio

Coronavirus en el Perú vía Minsa EN VIVO | HOY martes 14 de julio se registran 330 123 casos, 221 008 personas recuperadas y 12 054 fallecidos por la COVID-19. Según el Ministerio de Salud, se tienen 11 897 personas hospitalizadas debido al virus.

De acuerdo con el periódico británico Financial Times, el país presidido por Martín Vizcarra es la nación con mayor tasa de exceso de muertes (+149) durante la pandemia del nuevo coronavirus.

NEW: we’ve updated our excess mortality tracker, the best measure for international comparisons of Covid deaths



- US hit 149k a month ago, highest worldwide by far

- Peru & Ecuador now have world’s highest *rates*

- South Africa into excess



