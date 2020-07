Viróloga acusa al Gobierno de Xi Jinping de ocultar la verdad sobre el coronavirus

Li-Meng Yan, especialista china en virología e inmunología, acusa a su país de no revelar detalles importantes sobre el nuevo coronavirus. Según la reconocida doctora, ella tuvo que escapar hacia los Estados Unidos para contar su verdad al mundo. "Si hubiese contado mi historia en China hubiera terminado desaparecida o asesinada", confesó.

De acuerdo con Li-Meng Yan, el Gobierno de Xi Jinping sabía del peligro de la COVID-19 meses antes de anunciar el brote iniciado en Wuhan. Además, la científica remarca que sus superiores, catalogados como los mejores expertos, ocultaron su investigación acerca de la pandemia, cuyos hallazgos podrían haber salvado muchas vidas.

Crédito: EFE

"El Gobierno de China se negó a permitir que los expertos extranjeros, incluidos los de Hong Kong, investigaran en China (...) Recurrí entonces a mis amigos para recabar más información", explica.

De igual manera, la epidemióloga de la Escuela Pública de Hong Kong indica que su amigo científico, del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China, le contó el 31 de diciembre de 2019 que la transmisión de persona a persona se presentaba como característica del coronavirus. Esta información tanto China como la OMS la reconocieron mucho tiempo después.

Por otro lado, Li-Meng Yan enfatiza que las autoridades chinas y trabajadores de la OMS no hicieron caso a las alertas sobre la letalidad del virus. "Sé cómo lo ocultaron (...) Hay muchos, muchos pacientes que no recibieron tratamiento y diagnóstico a tiempo. Los médicos del hospital tenían miedo de hablar", agrega.

Eso no es todo. Yan, quien afirma que intentaron silenciarla por todos los medios, volvió a informar de sus investigaciones a su jefe el 16 de enero, pero le manifestaron que "se quedara callada y tuviera cuidado".

Crédito: EFE

La respuesta de China

Por su parte, la embajada china en los Estados Unidos no se quedó callada y manifestó que no saben quién es Li-Meng Yan. Mientras que la Universidad de Hong Kong, mediante un comunicado, anunció que Yan ya no forma parte de su equipo.

Crédito: EFE