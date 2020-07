[EN VIVO] Coronavirus en Perú: contagiados y recuperados HOY, viernes 17 de julio

Coronavirus en el Perú vía Minsa EN VIVO | Conoce los detalles sobre la evolución de la COVID-19 en territorio nacional para HOY viernes 17 de julio. Sigue EN VIVO las incidencias con información oficial desde el Ministerio de Salud y otras entidades del Estado peruano a través de Libero.pe.

Coronavirus en Perú

El día de hoy 17 de julio, Perú oficializó la cifra de 345 537 casos de coronavirus y un total de 12 799 muertes por culpa de la enfermedad. Mientras que, la cantidad de recuperados ascendió hasta los 38 310 pacientes dados de alta y que ya se encuentran en casa tras vencer a la enfermedad. Por lo que, en sí hay 208 436 casos activos de la COVID-19.

Coronavirus en el Perú HOY viernes 17 de julio

Sigue todas las noticias al detalle con información actualizada.

- 9.30 p. m. El Mimp se pronuncia:

[Pronunciamiento] pic.twitter.com/n41NOFZgci — Ministerio de la Mujer y Pob. Vulnerables (@MimpPeru) July 18, 2020

- 9.00 p. m. El Minsa: "Con el objetivo de supervisar la calidad de los productos sanitarios, un equipo del Minsa, liderado por la ministra Pilar Mazzetti, se reunió con Indecopi y acordaron conformar grupos de trabajo para vigilar la calidad de los insumos de salud para la población".

- 8.30 p. m. El Ministerio de Defensa: "No te dejes sorprender por mensajes o audios anónimos que circulan de manera online. No los compartas, no los reenvíes. Contamos contigo para evitar la difusión de información falsa. ¡Siempre acude a fuentes oficiales!"

No te dejes sorprender por mensajes o audios anónimos que circulan de manera online. No los compartas, no los reenvíes. Contamos contigo para evitar la difusión de información falsa.

¡Siempre acude a fuentes oficiales! #PrimeroMiSalud pic.twitter.com/XjIv2t2fpY — MINDEF PERU (@MindefPeru) July 18, 2020

- 8.00 p. m. El Frepap, Somos Perú y Fuerza Popular dialogarán con Pedro Cateriano, presidente del Consejo de Ministros.

- 7.30 p. m. El Mimp: "Fortalecer nuestra atención hacia las personas adultas mayores es nuestra misión. Sumamos esfuerzos junto al Centro Integral de Atención del Adulto Mayor del distrito Gregorio Albarracín en Tacna para brindar atención a las poblaciones vulnerables".

¡Nuestro trabajo no para! 🤝🇵🇪 Fortalecer nuestra atención hacia las personas adultas mayores es nuestra misión. Sumamos esfuerzos junto al Centro Integral de Atención del Adulto Mayor del distrito Gregorio Albarracín en #Tacna para brindar atención a las poblaciones vulnerables. pic.twitter.com/oo7rns0sES — Ministerio de la Mujer y Pob. Vulnerables (@MimpPeru) July 17, 2020

- 7.00 p. m. La PNP señala: "Efectivos policiales detuvieron a un sujeto que minutos antes habría asaltado a un transeúnte en inmediaciones del jr. Abtao, en La Victoria. Se le incautó un arma de fuego y decomisó droga".

- 6.30 p. m. El Consejo de Ministros publicó: "Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, solicitó formalmente al presidente del Congreso que tenga a bien convocar a sesión del Pleno, para exponer y debatir la política general del Gobierno y pedir el voto de confianza que establece la Constitución".

Presidente del Consejo de Ministros, @PCaterianoB, solicitó formalmente al presidente del Congreso que tenga a bien convocar a sesión del Pleno, para exponer y debatir la política general del Gobierno y pedir el voto de confianza que establece la Constitución.#GabineteCateriano pic.twitter.com/uFUj4RxycR — Consejo de Ministros (@pcmperu) July 17, 2020

- 6.00 p.m. El Minsa añade: "Los protectores faciales reducirían en más del 90% la transmisión del #COVID19. Así lo señala una reciente investigación británica. No olvides usar mascarilla, lavarte las manos y respetar la distancia social".

- 5.30 p. m. Prioriza el consumo de frutas y verduras ante la comida chatarra, así reduces el riesgo de sufrir diabetes, hipertensión o cáncer.

🍏🥦 #ComeSano, vive saludable | Prioriza el consumo de frutas y verduras ante la comida chatarra, así reduces el riesgo de sufrir diabetes, hipertensión o cáncer. #PrimeroMiSalud. pic.twitter.com/Ta7BSDuoNa — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 17, 2020

- 5.00 p. m. El Minsa señala: "Mantén una alimentación saludable. El alto consumo de comida chatarra, puede generar obesidad, diabetes, hipertensión y debilita el sistema inmunológico, lo que aumenta el riesgo de agravar los casos de coronavirus".

- 4.00 p. m. INFORME DEL CORONAVIRUS EN PERÚ:

- Casos confirmados: 345 537.

- Fallecidos: 233 982.

- Recuperados: 12 799.

ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del coronavirus #COVID19 en Perú hasta las 00:00 horas del 17 de julio. #PerúEstáEnNuestrasManos.



Más información: https://t.co/RN8kKB4brA

Sala situacional: https://t.co/oFMAUUM0zQ pic.twitter.com/HHd2FhYbrz — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 17, 2020

- 3.30 p. m. El Minsa: "Implementamos cuatro Centros Rápidos de Atención Temporal en Sullana, Piura, donde la población recibe evaluación diagnóstico y tratamiento temprano contra el coronavirus. Continuamos reforzando la atención primaria a nivel nacional".

- 3.00 p. m. Minsa señala: "En el mercado Plaza Vitarte de Ate, donde a diario circulan más de 1300 personas, informamos a la ciudadanía sobre las principales medidas para prevenir el coronavirus aplicando el lavado de manos, distancia social, uso de mascarilla y protector facial".

- 2.00 p. m. Sigue estos consejos en tu centro de labores para proteger tu salud y la de quienes te rodean.

🔴 ATENCIÓN | Sigue estos consejos en tu centro de labores para proteger tu salud y la de quienes te rodean. #PrimeroMiSalud. pic.twitter.com/TEjNdA3k42 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 17, 2020

- 12:53 p. m. Lima podría experimentar en lo que resta de los meses de julio y agosto otro brusco descenso de la temperatura, advirtió la subdirectora de Predicción Climática de

- 12:21 p. m. Las compañías que operan en el Perú tienen distintas ofertas para cada uno de los vuelos. Desde la capital partirán aviones comerciales hacia 14 destinos del interior del país

- 11:51 a. m. Equipo médico viaja a Piura para continuar la lucha contra la COVID-19. Esta vez se sumaron seis profesionales médicos y diez tecnólogos. Además, se enviaron 5 mil pruebas rápidas y equipos de bioseguridad.

Foto: Andina

- 11:25 a. m. Presidente Martín Vizcarra encabeza, junto al jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, una nueva sesión del Consejo de Ministros.

Foto: Andina

- 10:30 a. m. Uso del protector facial reduciría en más del 90% la transmisión del nuevo coronavirus, según el doctor Mario Izquierdo.

- 10:00 a. m. Ministerio de Educación posterga la Evaluación Censal de Estudiantes 2020 (ECE 2020) y la Evaluación Muestral 2020 (EM 2020) en los colegios públicos y privados del país.

- 9:00 a. m. Reinicio de obras en la vía alterna a la carretera Central beneficiará a más de 140,000 pobladores de las regiones de Lima, Pasco y Huánuco.

- 8:30 a. m. Poder Ejecutivo designó a Manuel Gustavo Mesones Castelo en el cargo de viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros.

- 7:48 a. m. Ministro de Educación, Martín Benavides, anunció que su portafolio ya seleccionó a la empresa a cargo de fabricar las tabletas y aseguró que serán distribuidas desde finales de julio.

- 7:00 a. m. Vicepresidente del grupo Moody’s Investors Service, Jaime Reusche, señaló que la participación de los capitales privados será importante para la recuperación económica del Perú.

Coronavirus en Perú: casos confirmados

Hasta las 00:00 horas del jueves 16 de julio, el Minsa reportó:

Casos : 341 586

: 341 586 Fallecidos : 12 615

: 12 615 Recuperados: 230 994

Canales de TV que transmiten noticias de coronavirus en el Perú

Aquí la lista de los canales que siguen el minuto a minuto del coronavirus en el Perú:

Latina Televisión - Canal 2

América Televisión - Canal 4

Panamericana Televisión - Canal 5

TV Perú, señal oficial - Canal 7

ATV - Canal 9

RTV - Facebook de La República

Distritos en Lima con alto riesgo de transmisión de la COVID-19

Estos son los 19 distritos de Lima Metropolitana que son considerados por el Ministerio de Salud como lugares donde el coronavirus se propaga con mayor facilidad.

San Juan de Lurigancho

Lima Cercado

San Martín de Porres

Ate

El Agustino

Comas

Villa el Salvador

La Victoria

San Juan de Miraflores

Santa Anita

Rímac

Villa María del Triunfo

Puente Piedra

Los Olivos

Chorrillos

Independencia

Carabayllo

San Miguel

Breña

¿Dónde ver Canal N EN VIVO?

Movistar TV (Perú): Canal 108 (Satélite)

Movistar TV (Perú): Canal 8 (SD) y Canal 708 (HD)

Movistar TV (Chile): Canal 787 (Satélite)

Star Globalcom (Perú): Canal 8

¿Qué es la COVID-19?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. El nuevo virus era desconocido hasta antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019.