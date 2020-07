Abuelita se salva de ser atropellada por conductor que no respetó el cruce peatonal [VIDEO]

En Youtube circulan unas impactantes imágenes de una anciana, quien caminaba a paso lento y sin compañía, que se salva de ser atropellada por un conductor que no respetó el cruce peatonal.

Pese a que el semáforo ya estaba en verde, la mujer de avanzada edad aún no había cruzado la pista, pero ello poco o nada le importó a este irrespetuoso conductor, que casi se lo lleva de encuentro. El video es viral y tendencia en países como Estados Unidos, México y Chile.

Tal como se aprecia en unas imágenes difundidas por el canal ViralHog en Youtube, una abuelita intentaba cruzar la pista a su ritmo y confiándose que el semáforo estaba en rojo, cuando de pronto este cambió a verde.

La anciana, quien no estaba acompañada de nadie y usaba un bastón, pensó que el auto deportivo iba a respetar que ella aún no terminaba de cruzar la pista, pero no fue así. Esto sucedió el pasado 18 de julio en la ciudad Vladimir, en Rusia.

Según se puede apreciar en el material visual, el auto deportivo pasó cerca a la anciana y casi se lo lleva de encuentro. Todo esto quedó registrado por otro conductor, quien decidió compartir dichas imágenes en sus redes sociales.

Como era de esperarse, las críticas no se hicieron esperar y los internautas le dieron con "palo" al conductor del auto deportivo, que pudo haber atropellado a la anciana. "El conductor idi*** necesita mirar a dónde va", "¿Qué demonios estaba mirando ese conductor?", "Este tipo necesita ayuda urgente", son algunos de los comentarios que se leen.