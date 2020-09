Choca Mandros anuncia que Estás en Todas llega a su fin este sábado [VIDEO]

Al inicio del programa Estás en Todas, Jaime 'Choca' Mandros, conductor del espacio que se transmite por América Televisión y compañero de set de Sheyla Rojas, anunció con pesar que el programa llegará a su fin con la emisión de este sábado 5 de setiembre.

"Hemos decidido cerrar una etapa de Estás en Todas, etapa que duró más de siete años, de un programa que se hizo el favorito de los sábados por las mañanas", refirió el conductor.

Por otro lado, Jaime Mandros se pronunció sobre el caso de su compañera: "Todos están esperando un pronunciamiento sobre lo que ha pasado con Sheyla, pero como ven, Sheyla Rojas no está. Lo único que vamos a decir como programa es que nosotros somos muy respetuosos de las libertades personales y de la vida privada de las personas".

Además, agregó: "Quiero expresarle mis mejores deseos (a Sheyla) y decirle que en esta vida se aprende de las buenas y de las malas experiencias, pero también se aprende de los errores. Te mando un fuerte abrazo, Sheyla, amiga, a ti y a toda tu familia que imagino debe estar pasando un momento difícil. Sabes que te quiero".

Asimismo, el conductor envió un mensaje a todo el público que sigue el programa y para quienes no, también. Mandros pidió no ser tan severo con Sheyla Rojas y no juzgar los errores de terceras personas.

"Al público agradecerle por sus buenos y duros comentarios, y decirles que tratemos de ser un poquito más empáticos, tratemos de no juzgar a las personas", finalizó.