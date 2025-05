Ricky Trevitazo se enfrentará a Luigui Carbajal en 'El Valor de la Verdad': "Nunca vi una factura"

Ricky Trevitazo será el invitado de honor para este fin de semana en 'El Valor de la Verdad'. El cantante se sentará en el sillón rojo y estará frente a frente con Beto Ortiz respondiendo a las candentes preguntas que sacarán al aire algunos de sus secretos mejor guardados. Además, será sorprendido con la presencia de Luigui Carbajal.

Como se recuerda, Ricky anunció hace pocos meses que tanto la relación laboral como la amical que llevaba con Luigui, había llegado a su fin tras años de cercanía en los que demostraron ser los mejores amigos casi como hermanos. Esto se causó, al parecer, por una disputa relacionada al dinero del concierto por los 25 años del grupo 'Skandalo'.

Al parecer, Luigui fue quien tomó las riendas administrativas del evento, por lo que revela Ricky. No obstante, el problema se originó porque él nunca mostró documentos que respaldaran el uso del dinero recaudado. "Nunca vi una factura, un contrato. ¿Cómo me demuestras a mí que has invertido?", reclamó visiblemente alterado.

¿Cuándo sale el episodio de Ricky Trevitazo en 'EVDLV'?

Los excompañeros estarán frente a frente en el programa este domingo 18 de mayo y serán parte de la nueva edición en la que hablarán acerca de lo que ocurrió entre ellos tras su distanciamiento. Por lo que muestra el adelanto, Ricky se quiebra emocionalmente y con lágrimas en los ojos relatará cómo se ha sentido luego de separarse de alguien a quien consideraba tanto en su vida.

¿A qué hora inicia el 'Valor de la Verdad'?

Para sintonizar esta emisión del programa solo se deberá sintonizar la señal de Panamericana Televisión a las 9:45 p.m. También puedes seguir la señal ONLINE del canal a través de su emisión en vivo desde la web.