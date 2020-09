Duplicado DNI: ¿cómo realizar el trámite online por el Reniec? [TUTORIAL]

Trámite DNI Reniec | El Documento Nacional de Identidad es Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y es una cédula de suma importancia para realizar cualquier solicitud durante el estado de emergencia.

Asimismo, siempre debes tenerlo cuando salga a la calle, en caso los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) o personal de las Fuerzas Armadas te lo piden. Por eso, ante cualquier pérdida o robo tiene que sacar un duplicado. ¿No sabes cómo hacerlo? A continuación, te lo explicamos.

Duplicado de DNI vía internet en Reniec

Para tramitar el duplicado de tu DNI, solo debes contar con una PC, laptop, celular o tablet y seguir los siguientes sencillos pasos

Ingresar a la plataforma web de la Reniec para el duplicado de tu DNI.

Debes validar tu información personal y pasar por un reconocimiento facial tras ingresar tu número DNI, esto se debe hacer descargándote APP Dni BioFacial para tu celular.

Luego, deberás colocar tus datos de contacto, método de pago y agencia en la que prefieras recoger tu documento cuando esté listo.

Para terminar, deberás ingresar el código que se te pide de tu comprobante de pago y habrás finalizado el trámite.

Tras ello, solo deberás sacar una cita para ir a recoger el duplicado de tu Documento Nacional de Identidad.

Duplicado de mi DNI: ¿Cómo solicitar una cita? [GUÍA]

Ingresa a la página oficial de la Reniec: https://www.reniec.gob.pe/portal/intro.htm.

Accede a la opción 'Servicios en línea'.

Luego dale clic a 'Reserva de Citas' o te dejamos el link acá: https://serviciosweb.reniec.gob.pe/citasdnie/.

Explica el servicio que necesitas y escoge una locación para ser atendido.

Por último, te llegará un correo con la cita confirmada y todos los detalles.

Oficinas de Reniec que atienden previa cita en Lima, Callao y provincias

Miraflores: Av. Diez Canseco N° 230

Independencia: Ca. Los Andes N° 486 Urb. Industrial Panamericana Norte.

San Juan de Miraflores: Av. Billinghurst N° 767 - 769

San Juan de Lurigancho: Av. Las Flores N° 260 - 262 Urb. San Rafael

Jesús María: Jr. Talara N° 130 - 132 - 134 y 136

Lima: Jr. Cusco N° 653 (Plaza Castañeta)

San Borja: Av. San Luis N° 1673 Urb. Jacarandá II

Santa Anita: Av. Los Eucaliptos N° 947 Urb. Universal

Chosica: Jr. Chucuito N° 248

Puente Piedra: Jr. Ricardo Palma N° 241

Piura: Jr. Libertad N° 568

Chiclayo: Av. Balta N° 680 - esquina Elías Aguirre

Chiclayo OR José Leonardo Ortiz: Ca.Cacique Cinto N°317- Urb. Latina Dist.José Leonardo

Pucallpa: Jr. 9 de diciembre N°378 (solo turno mañana)

Trujillo I: Av. Pablo Casals Mz.A lote 06 Urb. Los Cedros

Trujillo II: Av. Larco 1096 - Urb. Vista Alegre Dist. Victor Larco

Tumbes: Jr. Abad Puel N° 841 - plazuela Bolognesi

Sullana: calle Leoncio 517 - Sullana

(Foto: Reniec)

¿Qué sucede si tengo mi DNI vencido?

El Estado mencionó que si tu DNI ya caducó, igual se mantendrá vigente durante el estado de emergencia a fin de facilitar la identificación de las personas y su acceso a servicios y bienes esenciales.

Reniec: ¿Cómo cambiar el domicilio de tu DNI vía online?

Mediante la página de Reniec, también te mostraremos en simples pasos te explicamos cómo cambiar la dirección de DNI.

Primero, debes tener guardado en PDF el recibo de servicios públicos (agua, luz, internet)

Segundo, debes ser mayor de edad, en caso tener menos de 18 años deberás acudir a las oficinas de la Reniec .

. Posteriormente, debes ingresar al siguiente enlace: https://apps.reniec.gob.pe/domicilio/#!/index

Finalmente, deberás llenar el siguiente formulario:

Es importante validar tu información personal y pasar por un reconocimiento facial tras ingresar tu número DNI. Para esto último, debes descargarte la APP Dni BioFacial en tu celular.

¿Cuál es el número de la Reniec?

Si deseas comunicarte con la sede central del Reniec, deberás llamar a los siguientes teléfonos: (511) 315-2700 / (511) 315-4000, anexo 3015.

Reniec: Horarios de atención

El horario de atención en las diferentes sedes de la RENIEC es de

- Primer turno: 7:45 a.m. a 12:15 p.m.

- Segundo turno: 1:15 p.m. a 5:45 p.m.

Vale precisar que te atenderán solo si la cita ha sido confirmada por la Reniec vía SMS o un correo electrónico. Asimismo, las personas que asistan deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus.

DNI para recién nacidos

El Reniec ha informado que los bebés recién nacidos no tendrán que ser llevados para conseguir su primer DNI. Ya no se les sacará huella de los pies, esto debido a que son población de riesgo y no deben exponerse al coronavirus innecesariamente.

Para poder conseguir el Documento Nacional de Identidad, solo debes ingresar a la página web del Reniec y realizar el trámite online para luego recoger el DNI.