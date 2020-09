Daniel Urresti revela que hay partidos que negocian voto contra la vacancia

El congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, anunció que dentro del Congreso hay partidos políticos que “negocian” los votos en contra de la vacancia presidencial de Martín Vizcarra a cambio de distintos favores y que todos los congresistas están al tanto de eso.

“Han negociado a cambio de presupuesto para regiones y distritos donde tienen gobernadores o alcaldes, y hay otros que han negociado para que los nombren prefectos y subprefectos”, expresó este viernes 18 de setiembre durante una conferencia de prensa.

Asimismo, reveló que todo el Congreso sabe lo que está ocurriendo o al menos han escuchado el rumor. “Los 130 congresistas conocen que esto se está dando; o sea, es el rumor, es el conocimiento de todos los congresistas”, agregó Urresti.

Sin embargo, no se animó a decir qué partidos políticos están detrás de esto y que no tiene prueba alguna. “Si ustedes me piden videos o me piden audios sobre estos negociados, no existen o por lo menos yo no los tengo”, indicó.

Finalmente, la única pista que dio acerca de un posible partido político es que no es una bancada que represente al Gobierno, pero que sería un intermediario. “No es azul ni violeta, pero se parece el color”, culminó.