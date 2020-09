Bono Universal: ¿cómo verificar con mi DNI si accedo a los S/ 760?

Bono Universal | La primera etapa de este subsidio económico que otorga S/ 760 se encuentra próxima a terminar para darle paso al segundo tramo. No obstante, si aún no has cobrado el primer monto económico brindado por el Gobierno peruano, acá te enseñamos cómo saber si eres beneficiario a través de tu DNI.

Recuerda que, producto de la crisis económica causada por el coronavirus miles de personas no tienen con qué solventar sus gastos ni cómo apoyar en sus hogares. Por lo que este Bono Universal va dirigido a las familias más vulnerables del Perú, con la finalidad de ayudarlos a sobrevivir durante esta dura época.

¿Cómo saber si puedo cobrar el Bono Universal?

Para saber si eres beneficiario del Bono Universal, debes acceder a su página web dándole clic aquí. Tras ello, tendrás que colocar el número y la fecha de emisión de tu Documento Nacional de Identidad (DNI) y sabrás si puedes cobrar los 760 soles.

Pasos para cobrar los 760 soles

- Deberás ingresar a la página web yomequedoencasa.

- Coloca el número del DNI de la persona beneficiada y dale click al código capcha.

- Luego verás una ventana abierta en donde te mostrarán las cuatro opciones para cobrar el Bono Universal:

Depósito de cuenta: podrás cobrar el monto destinado en una red de cajeros Multired del Banco de la Nación.

Billetera Tunki de Interbank: con este método lo podrás cobrar a través de cualquier cajero de GlobalNet.

Banca por celular: en este punto el beneficiario deberá completar unos formularios con nombre completo, fecha, lugar de nacimiento, número telefónico y operador al que pertenece. Minutos más tarde te llegará un código a su celular para validar tu número.

Giro en ventanilla: en la última opción podrás escoger el departamento, provincia, distrito, la agencia del banco asignado y el día más oportuno para poder cobrar el Bono Universal Familiar de 760 soles.

¿Cuándo saldrá el Segundo Bono Universal?

El presidente de la república, Martín Vizcarra, anunció que el Segundo Tramo del Bono Universal se comenzará a pagar desde la "primera semana de octubre".

¿Cuáles son los bonos entregados por el Estado peruano?

Bono Independiente, Bono Rural, Bono Yo Me Quedo En Casa, Bono Familiar Universal y Bono de Electricidad son algunos de los subsidios económicos entregados por el Estado durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19..