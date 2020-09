Segundo Bono Universal S/ 760: ¿aún puedo inscribirme en el Registro Nacional?

Bono Familiar Universal segundo grupo consulta HOY domingo 6 de setiembre | El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) aseguró que están afinando los últimos detalles para lanzar el Segundo Bono Universal de 760 soles.

En ese sentido, muchos ciudadanos tienen dudas sobre el segundo Bono Familiar Universal. Por esta razón, te hemos preparado una guía con la información correspondiente al próximo subsidio económico de 760 soles. ¿Cuándo se pagará?, ¿aún puedo inscribirme en el Registro Nacional de Hogares? Conócelo a continuación.

Segundo Bono Universal

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donayre, indicó que el Segundo Bono Familiar Universal incluirá a los beneficiarios que recibieron "todos los bonos" anteriores entregados por el Poder Ejecutivo. Además, la integrante del Gabinete Ministerial aseguró que el esperado subsidio de 760 soles llegará a 8.5 millones de familias en territorio nacional.

Siguiendo esa misma línea, la titular del Midis remarcó que el padrón del Segundo Bono Universal será mucho más amplío porque está elaborado en base del Registro Nacional de Hogares, plataforma que habilitó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para que las personas actualicen sus datos y así puedan ser beneficiarios de otros subsidios del Gobierno.

"No creemos que lleguemos a la perfección, pero sabemos que en este segundo bono tendremos la posibilidad de corregir cualquier defecto que pueda presentar", sostuvo Patricia Donayre en diálogo con RPP Noticias.

¿Cuándo dará el segundo Bono Universal?

Si bien aún no existe fecha oficial, Donayre Pasquel manifestó que el segundo Bono Universal se empezaría a pagar "a partir de setiembre, máximo la quincena" del presente mes.

Bono Familiar Universal: cobrar los S/ 760 por celular

Para evitar las aglomeraciones en las diferentes agencias bancarias, se dispuso que la entrega del subsidio económico de 760 soles como parte del Bono Familiar Universal se realice desde las bancas móviles.

En principio debes saber que podrás realizar el cobro del monto económico a través de:

Depósito en cuenta

Banca celular

Aplicativo Tunki

Empresa transportadora de valores

En esta oportunidad nos centraremos en las bancas celulares. A continuación el procedimiento:

Corrobora si accedes al subsidio mediante: https://bonouniversalfamiliar.pe/

Sigue las indicaciones para habilitar tu clave.

Dirígete a cajeros automáticos o agentes MultiRed.

Si tienes aplicativo Tunki de Interbank:

Corrobora si accedes al subsidio mediante: https://bonouniversalfamiliar.pe/

Mediante el aplicativo, sigue las indicaciones y cobra los 760 soles en cualquier agente o cajero Global Net.

¿Todavía puedo inscribirme al Bono Universal?

Las personas que no ingresaron al primer grupo de beneficiarios del Bono Universal tuvieron la oportunidad de inscribirse en el Registro Nacional de Hogares del Reniec para actualizar la información vinculada a los integrantes de su hogar y así acceder a otros subsidios del Estado. Sin embargo, en estos momentos la plataforma no está habilitada. Es decir, ya no se puede inscribir al segundo subsidio de 760 soles.

Bono Familiar Universal Consulta

El Bono Familiar Universal 1 continúa en marcha. Para saber si eres uno de los beneficiarios, debes seguir los siguientes pasos. Te aconsejamos tener tu Documento Nacional de Identidad (DNI) a la mano.

Ingresa a la página web oficial del Bono Universal haciendo clic AQUÍ.

Coloca tu número de DNI y la fecha de emisión.

Haz clic en "No soy un robot".

Haz clic en "Continuar".

