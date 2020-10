Padres denuncian negligencia de hospital por intercambio de bebés - VIDEO

Sucedió en el Perú y es noticia en todas las redes sociales. De acuerdo a un informe de América Noticias, dos bebés recién nacidos fueron intercambiados y entregados a padres diferentes.

Este hecho tuvo lugar en el Hospital Sergio Bernales y se dio a conocer luego de las denuncias de las madres, quien se dieron que les entregaron sus bebés con distintos apellidos.

Cuando un bebé es dado de alta, ya sea de un hospital o clínica, el menor debe portar consigo el brazalete de identificación el cual le colocan apenas nace. Esta debe tener los datos importantes como nombres, género, fecha de nacimiento y DNI de la progenitora.

Ante ello, dos madres se vieron afectadas por el intercambio de bebés y reclamaron al Hospital Sergio Bernales sobre dicho error. Desde dicho nosocomio informaron que esto se debió por una equivocación de una enfermera encargada de vestir a los bebés.

"Al momento que le verifico su brazalete veo que tiene el nombre de otra mamá y no el mío. Es ahí donde hemos reclamado nosotros", agregó una de las madres afectadas por el intercambio de los bebés.

En tanto, la otra madre indicó que del mismo hospital la llamaron para verificar el brazalete del menor. "Yo lo tuve como dos horas. Pensaba que era mi bebé, porque como yo le di la ropa para que lo cambien y me lo entregaron así. No me di cuenta hasta que recibí la llamada del hospital y me dijeron que me fijara en la pulsera", manifestó.