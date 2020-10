Colegio de Abogados de Lima inicia proceso en contra de defensor de acusado por violación grupal

La decana del Colegio de Abogados de Lima, María Elena Portocarrero, anunció que se iniciará proceso en contra de Paul Muñoz, defensor de uno de los cinco acusados por el delito de violación sexual grupal en contra de una joven en Surco el último domingo.

“Lamentamos que en el ejercicio de la profesión se vulnere la imagen y atente contra el honor de una persona. Es cierto que tenemos una función, pero siempre tiene que estar amparada en los derechos humanos. No podemos atentar, ni vulnerar la imagen de la víctima", declaró para Radio Programas del Perú (RPP).

Asimismo, criticó las palabras de su colega. "Nosotros tenemos que mantener la probidad y la defensa de los derechos humanos de las personas al ejercer nuestra función. Entonces vulnerar la imagen y reputación de una persona como argumento para atenuar una conducta tan infame como es la violación es una falta ética”, agregó para el citado medio de comunicación.

Recordemos que Muñoz versión de la denunciante. “Hay otra cosa que también se tiene que observar y eso lo van a determinar las diligencias que se tengan que practicar (...) La señorita es…eventualmente, digamos, que le gustaba la vida social. No le podría decir más”, mencionó estas palabras, las cuales causaron una indignación masiva.

En ese marco, el presidente Martín Vizcarra criticó las palabras del colegiado. "No se da cuenta de lo que está hablando, cada cosa de lo que dice y manifiesta es un agravante. No hay forma que progresemos como sociedad mientras no desterremos este tipo de acciones contra la mujer", explicó.

Además, el jefe de Estado también solicitó las sanciones más drásticas para los culpables. "Un hecho imperdonable. Lamentable, que no creo que nadie pueda tolerar. Como padre, como hombre, como ciudadano, expreso mi profundo rechazo. He dado especial indicación a la ministra de la Mujer para que esté en permanente contacto con la familia de la víctima. Y de la misma manera el soporte legal", indicó.

Dictan nueve meses de prisión preventiva a los acusados de violación grupal a joven en Surco

El Ministerio Público anunció que el 4.° Despacho de la 2.ª Fiscalía Provincial de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima decidió dictar nueve meses de prisión preventiva a cinco sujetos acusados del delito de violación sexual a una joven en Surco ocurrido el último domingo.

Los denunciados Sebastián Zevallos Sanguinetti, Diego Arroyo Elías, José Arequipeño Vizcarra, Manuel Vela Farje y Andrés Fasardi San Sebastián deberán acatar esta orden de inmediato.