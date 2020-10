Vizcarra sobre caso de violación en Surco: "Esperamos las sanciones más drásticas de este hecho"

El primer mandatario del Perú, Martín Vizcarra, sostuvo una conferencia de prensa este miércoles 21 de octubre y se refirió al caso de violación grupal ocurrido en Surco. El presidente criticó al abogado de uno de los jóvenes implicados en el asunto, señalando que le parecen "inaceptables" algunos argumentos que utilizó en la defensa.

El pasado fin de semana una joven de 21 años denunció haber sido violada por cinco hombres, esto en una fiesta llave a acabo en una vivienda situada en la cuadra 5 de Enrique León, distrito de Surco. No obstante, a pesar de lo indignante del hecho, las declaraciones del abogado, Paul Muñóz, al intentar defender a su acusado han causado conmoción.

"Un hecho imperdonable. Lamentable, que no creo que nadie pueda tolerar. Como padre, como hombre, como ciudadano, expreso mi profundo rechazo. He dado especial indicación a la ministra de la Mujer para que esté en permanente contacto con la familia de la víctima. Y de la misma manera el soporte legal", indicó el jefe de Estado.

"Escuchamos al abogado de uno de los jóvenes argüir algunos atenuantes que son inaceptables. No se da cuenta de lo que está hablando, cada cosa de lo que dice y manifiesta es un agravante. No hay forma que progresemos como sociedad mientras no desterremos este tipo de acciones contra la mujer", agregó.

Recordemos que, el letrado intento defender al acusado señalando que la víctima era una persona "sociable". “Hay otra cosa que se tendría que observar y eso lo van a decir las diligencias que se tengan que practicar. La señorita es eventualmente, digamos, le gustaba la vida social. No le podría decir más”, señaló y desató la indignación de miles.