Ingreso Solidario Colombia: consulta y revisa AQUÍ cuándo se podrá cobrar el octavo giro

El Gobierno Iván Duque destinó un subsidio de 160 000 pesos destinados a las personas vulnerables y que pasen crisis económica debido a la pandemia del coronavirus en dicho país. En esta podrás consultar el Ingreso Solidario Colombia.

Ante la extensión del estado de emergencia, la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Susana Correa, anunció que el pago del octavo tramo iniciará a partir del 16 de noviembre. ¿No sabes cómo cobrarlo? Conoce a continuación, toda la información sobre este apoyo monetario.

Ingreso Solidario: Pasos para cobrar el octavo giro

Para acceder a la consulta, haz clic aquí y sigue los siguientes pasos:

Coloca el número de tu cédula.

Coloca tu primer nombre.

Coloca tu primer apellido.

Coloca la fecha de expedición de tu cédula.

Listo.

¿Cómo reclamar el Ingreso Solidario por el Banco Caja Social?

Después de verificar que eres beneficiario, ingresa a www.subancoamigo.com y haz clic en la sección "Ayudas del gobierno". Tras ello, selecciona "Ingreso Solidario No Bancarizados". Allí encontrarás toda la información sobre fechas, horarios y puntos Reval-Multipagos correspondiente a cada ciudad para efectuar el pago.

¿Qué bancos pagan el Ingreso Solidario?

Este subsidio entregado por el Gobierno de Iván Duque se pueden cobrar a través de las siguientes entidades financieras:

Bancolombia

Movii

Banco Caja Social

Bancamía

Si el beneficiario tiene alguna cuenta registrada en cualquiera de esas empresas dedicadas al rubro financiero el dinero será depositado de forma inmediata.

¿Cuándo entregará el octavo giro del Ingreso Solidario?

El Departamento para la Prosperidad Nacional (DPS) aún no ha emitido información alguna acerca del cobro de un octavo giro del beneficio, por lo que no existe novedades al respecto. Es preciso resaltar que la población debe estar pendiente de las fuentes oficiales y no hacer casos a los rumores no confirmados.

¿Cuáles son los canales del Ingreso Solidario?

Si tienes alguna duda o consulta, puede enviar un mensaje al correo: ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co. Otra opción es llamar a los números: 5954410 (Bogotá) o 018000951100 (todo Colombia)