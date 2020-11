Martín Vizcarra indicó que afrontará investigaciones: "No me voy a autoeliminar" - VIDEO

En horas de la mañana el expresidente del Perú, Martín Vizcarra, respondió a los medios de comunicación respecto a la entrega de su pasaporte a la Fiscalía y sobre la manifestación ocurrida el último jueves contra el golpe de Estado del Congreso de la República.

"Con mi abogado, hemos dejado en la Fiscalía mi pasaporte. Voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones, afirmó.

"La población está saliendo a reclamar sobre las medidas que ha tomado el Congreso de la República a través de una toma por asalto del Poder Ejecutivo", sostuvo.

Asimismo, reafirmó a que no acudirá a ninguna embajada para tener inmunidad a las investigaciones realizadas ni llegará a internarse en un clínica de la capital; además, tampoco recurrirá al suicidio, en clara alusión a la decisión que tomó Alan García en 2019, antes de ser detenido.

"No vamos a salir del Perú, nuestro trabajo es aquí a lado de los peruanos y no nos moveremos. No me voy a ir a una clínica, no me voy a una embajada... obviamente menos me voy a autoeliminar", señaló Vizcarra.

"Aquí estamos siempre, poniendo el pecho porque yo no me corro y estaré con los peruanos donde mejor pueda servir para ayudar a salir de esta difícil situación", concluyó el exmandatario.