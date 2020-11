Violeta Bermúdez sobre reforma policial: "Hay que hacer cambios"

Tras los hechos ocurridos durante la marcha nacional, en la que la Policía Nacional actuó con excesiva fuerza, el pueblo peruano ha pedido una reforma policial y la presidente del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, ha indicado que se deben realizar cambios de todas maneras.

Durante una breve entrevista con los medios de comunicación, la premier señaló que no quieren prometer algo que no saben si podrán cumplir debido a la breve duración del Gobierno de transición. No obstante, señaló que “definitivamente hay que hacer cambios”.

“Como bien se ha señalado, este es un problema estructural. Yo desde hace más de 30 años trabajo en temas de violencia contra la mujer, contra los integrantes del grupo familiar y, lamentablemente, no solo en la Policía, en muchas instituciones hay patrones que revictimizan a las personas, o en otros que violentan sus derechos. Si podemos hacer algo porque esto cambie, tengan la seguridad de que vamos hacerlo”, expresó para la prensa nacional.

De igual manera, no dudó en defender la imagen del recién nombrado director general de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior, Luis Naldos Blanco, quien ha sido criticado por haber trabajado junto al exministro Gastón Rodríguez. “Tiene una trayectoria en derechos humanos”, sostuvo.

“Es bien fácil desprestigiar a un ser humano, lo digo por experiencia propia. Se dicen cosas y después es difícil borrarlas. Es bien importante que en estos momentos que tenemos sensibilidad y que hemos salido de un periodo de crisis de confianza, antes de reportar algo que no hayamos verificado, es mejor aclararlo”, culminó.