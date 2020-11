"Todo el que se enaltece, será humillado", asegura esposa de Christian Cueva tras separación del futbolista

El mediocampista de la selección peruana, Christian Cueva, fue separado del Yeni Malatyaspor por indisciplina, según explicó el cuadro que disputa la Primera División de Turquía mediante un comunicado.

"Nuestro futbolista profesional, Christian Alberto Cueva, fue excluido de la plantilla por su indisciplinado comportamiento en consonancia con el informe y solicitud de nuestro entrenador Hamza Hamzaoglu", refiere la misiva.

Pamela López, esposa de 'Aladino', utilizó su cuenta de Instagram para manifestarse sobre el hecho: utilizó una cuenta biblíca. "Porque todo el que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido", indica la publicación.

Como se recuerda, Christian Cueva y el entrenador del Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoglu, tuvieron serias diferencias en el duelo que sostuvieron ante Denizlispor, cotejo previo al inicio de las Eliminatorias Qatar 2022.

El estratega alineó al ex jugador de Alianza Lima, Sao Paulo, Toluca, Universidad San Martín, entre otros, en una posición no habitual para él: volante de contensión. Debido a que, según su percepción, no cumplía con lo requerido, decidió reemplazarlo a los 37 minutos, generando el disgusto en el futbolista nacional.

“No tengo ningún problema con los sudamericanos, pueden preguntarle a Pablo Batalla o Fernando Muslera. No he tenido ningún problema con ellos, pero siempre he tenido un problema con los jugadores que no se sienten identificados con el equipo", respondió en aquel entonces Hamza Hamzaoglu.

"Nunca me ha interesado la raza, la religión, el idioma de los jugadores. El criterio más importante para mí es el ser humano. Lo más importante para nosotros son los intereses del equipo", agregó Hamza Hamzaoglu.

Este nuevo incidente que acoge a Christian Cueva preocupa seriamente a Ricardo Gareca. El 'Tigre' quiere que todos sus seleccionados recuperen la continuidad con miras a la próxima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.