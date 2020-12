Es beneficiaria del Bono Universal, pero lo cobra su expareja de hace 13 años

Roxana Velarde denunció que desde hace un mes se encuentra reclamando un hecho que la ha indignado. Resulta que, ella fue escogida como beneficiaria del Bono Universal pero quien ha cobrado el dinero es su expareja a quien no ve hace más de 13 años.

“Estoy indignada por el cobro del bono porque mi expareja, que hace 13 años nove veo, es quien cobra los dos fondos de mi hijo e hija. He querido presentar mi denuncia, me mandaron a la comisaría, luego al Banco de la Nación, pero tampoco puedo realizar mi reclamo”, explicó la mujer para ATV Noticias.

Asimismo, ha indicado que se encuentra con este problema desde hace más de un mes y no le brindan solución alguna, ya que al momento de querer cambiar el nombre del destinatario le piden datos personales de su expareja, los cuales ella desconoce.

“Yo llamo a la línea 1811, pero me pide el número de DNI del que va a cobrar. Me pide su correo, teléfono y dirección de su e-mail. Lamentablemente, yo no sé esos datos porque no vivo con la persona desde hace más de 13 años. No es posible que cobre este dinero cuando tiene denuncia por pensión alimenticia”, agregó Roxana.

Por ello, y finalmente, la mujer hizo un llamado ante cámaras para que se anule la operación o se pueda realizar el cambio de la persona que cobra los 760 soles, dinero otorgado por el Gobierno peruano como plan de contingencia ante la risis económica de la COVID-19.