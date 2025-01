Dalia sobre pedido de libertad para John Kelvin: "Se lo dejo a Dios y a las autoridades"

Ex víctima de intento de feminicidio, Dalia Durán mostró su preocupación tras el pedido de libertad para su exesposo John Kelvin , luego de tres semanas desde iniciado el cumplimiento de su condena en el penal de Lurigancho , por sentencia de violación sexual y psicológica en contra de la madre de sus hijos.

Tras conocerse la noticia, la cubana expresó que no se apersonará a la audiencia debido a su salud mental, así también dirigió unas palabras sobre el pedido de libertad para el cantante el próximo lunes 9 de agosto.

“Claro que me preocupa, igual no participaré por mi tranquilidad. Todo se lo dejo a Dios y las autoridades, que deben evaluar bien. El proceso sigue su curso, el juez amplió las medidas restrictivas en favor de mis hijos”, expresó al diario El Popular.

Post de Dalia Durán en Instagram en el que refirió su arduo camino hacía su mejoría.

“Mi patrocinado llegó el lunes 12 a Lurigancho y tiene que estar 15 días en aislamiento (por protocolos de bioseguridad por la pandemia). He ido 4 veces al penal, pero sin éxito porque está en prevención. Su cuarentena termina el 29 y recién podré verlo el lunes 2. Solo he recibido llamadas telefónicas y me expresa su preocupación”, comenta la hoy integrante del Programa sábado con Andrés.