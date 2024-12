Caso Dalia Durán: médico legista calificó como "leves" sus lesiones

Así mismo, las investigaciones señalan que Dalia Duran continúa recibiendo mensajes de amenazadores al interior de penales en la región. "Yo he tomado la decisión de no responder (...) Yo voy a tomar garantías porque si a mí me pasa algo yo lo voy a culpar a él. No tengo problemas con nadie más", señaló Dalia Durán al medio Latina.