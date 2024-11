Bellido y una 'chiquita' para Beto Ortiz: "Paco Yunque no debe guardar un silencio"

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros ( PCM ), Guido Bellido , acudió al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza y aseguró que no defraudará al país durante su gestión como premier.

Asimismo, envió un mensaje al conductor de Willax TV, Beto Ortiz , mencionando al personaje de César Vallejo , Paco Yunque . Además, sostuvo que en el país el esfuerzo y el talento no deben ser "aplastados por la pobreza y las grandes desigualdades".

Guido Bellido solicitó voto de confianza al Congreso. Foto. GLR

"Merecemos un país en el que Paco Yunque no deba guardar un silencio impotente, una rabia silenciosa y resignada. Un país en el que el esfuerzo y el talento no sean aplastados por la pobreza y las grandes desigualdades, pero, sobre todo, donde los Humbertos Grieves reciban ejemplar sanción y donde sus burlas y ofensas no sean toleradas jamás, por nada ni nadie", añadió.