Norma Yarrow de Avanza País sobre voto de confianza: "Mi deber es escucharlos, pero no lo daré"

Norma Yarrow , congresista de Avanza País , dejó en claro que no le dará el voto de confianza el gabinete presidido por Guido Bellido . Sin embargo, no precisó cuál será la postura de agrupación política.

"Yo he puesto claramente mi posición: no voy a dar el voto de confianza al gabinete, definitivamente. No me representan Guido Bellido y varios ministros que están cuestionados. Mi deber es escucharlos, pero mi posición no va a cambiar", indicó en diálogo con ATV.