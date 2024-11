Conoce las opciones para acceder a préstamos mayores de S/200 mil

Para obtener un préstamo debes tener en cuenta que las entidades bancarias si bien son las más populares y utilizadas por las personas, no son las únicas alternativas para obtener altos montos de financiamiento. Hay otras opciones que te pueden dar la posibilidad de acceder a la liquidez que necesitas para modernizar tu empresa, iniciar un proyecto, consolidar deudas o para lo que desees y en algunos casos con mejores atributos y facilidades que las opciones de financiamiento tradicionales.

También conocidas como microfinancieras, las cajas municipales tienen funciones similares a las de los bancos, pero la diferencia principal radica en que pueden ofrecer montos altos, pero a una tasa elevada, aproximadamente auperior a 40% anual . Los principales requisitos para acceder a los créditos de las cajas municipales son:contar con un negocio propio, mínimo medio año de experiencia en el rubro de la empresa, no contar con un mal registro en el sistema financiero. A diferencia de las fintech, deberás acudir a la caja de tu preferencia para solicitar tu préstamo.

Las cooperativas pueden otorgar préstamos cerca de S/.600,000 con tasas que varían de acuerdo al tipo de empresa que tengas llegando hasta 45% y en algunos casos no incluyen los costos de comisiones, gastos y demás. En general, para acceder a este tipo de financiamiento debes ser una persona jurídica, presentar las declaraciones juradas anuales de Impuesto a la Renta de los últimos 2 años, estados financieros, Flujo de Caja y contar con un score de riesgo “normal” en las centrales de riesgo.

Si bien es una opción que no se recomienda y a la que no se debe acudir, en el Perú es una fuente bastante recurrida. De acuerdo a la Asbanc, la tcea de los préstamos informales puede llegar hasta 400% y superar 1000% con respecto a los intereses debido a que no hay una entidad reguladora que supervise los servicios que ofrecen, por ende los requisitos que les imponen a los solicitantes varían. Se recomienda tener mucho cuidado con este tipo de préstamos, pues la manera en que se llevan a cabo las operaciones y la cobranza puede poner en peligro tu integridad.