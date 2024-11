Juan Francisco Escobar en contra de la vacunación, pero tiene ambas dosis

Juan Francisco Escobar se volvió tendencia en las redes sociales debido a que incitó a las personas a no vacunarse contra la COVID-19 e indicó no estar a favor de mostrar el carnet de vacunación en establecimientos públicos. No obstante, irónicamente su registro en la web del Ministerio de Salud (Minsa) señala que el actor ha recibido ambas dosis.