GB WhatsApp o WhatsApp Plus: ¿cúal es la mejor opción?

GB WhatsApp y WhatsApp Plus se presentan ante los usuarios como aplicaciones que amplían las funcionalidades de la ya conocida app de mensajería, WhatsApp . Pero, ¿qué traen estas nuevas variaciones para el público?

Para empezar, la principal diferencia de GB WhatsApp con el WhatsApp Plus es que con la primera se puede instalar dos cuentas, incluyendo la versión original de WhatsApp, en el mismo teléfono. Con WhatsApp Plus también se permite dos cuentas en el mismo dispositivo, pero no puedes instalar la original.