Shakira publica sorprende mensaje tras separación entre Gerard Piqué y Clara Chía: ¿qué pasó?

Esta mañana se dio a conocer que Gerard Piqué y Clara Chía finalizaron su relación tras tres años, según prensa española. Tras esta noticia, surgen diversas especulaciones luego de las imágenes que muestran al exjugador del Barcelona con otra joven, además, seguidores de Shakira notaron una peculiar publicación por parte de la barranquillera.

La periodista Adriana Dorronsoro del programa 'Vamos a Ver' develó esta información que nuevamente coloca el exdefensa catalán en el ojo público, incluso se resaltan las posibles diferencias entre la pareja. En medio de esto, la intérprete de 'Loba' emocionó a sus seguidores de Estados Unidos.

Shakira comparte publicación tras ruptura entre Gerard Piqué y Clara Chía

La artista colombiana mediante sus redes sociales posteó la imagen de una cebolla y cuchillo con el siguiente mensaje: "¿Qué pasará el 13 de mayo en Charlotte?". Esta publicación se debe a su próximo concierto en la ciudad estadounidense y haciendo referencia a la canción 'Tortura' con Alejandro Sanz.

Shakira emociona a sus seguidores tras anuncio para su concierto en Charlotte.

Por lo que sus fanáticos no dudaron en emocionarse, debido a la posibilidad de interpretar esta canción junto a su amigo. "Shaki tienes que cantarla completa", "'La Tortura' con el invitado especial Alejandro Sanz", "El dúo de la historia", "Sin duda alguna estará tu gran amigo", fueron algunos de los comentarios.

Gerard Piqué y Clara Chía terminaron su relación

​La separación entre el exjugador y su novia ha generado gran atención mediática, luego de la información de la periodista Adriana Dorronsoro, quien mencionó que personas cercanas a la expareja hablaron de la posible implicación de terceras personas, aunque no se ha confirmado si hubo infidelidad.

"Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro, sabéis que se ha hablado de crisis en los últimos meses", precisó la comunicadora.