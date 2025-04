Gerard Piqué y Clara Chía terminaron su relación amorosa tras tres años, según prensa española

El inicio de este romance fue sumamente polémico, debido a las acusaciones de infidelidad por parte del exjugador del Barcelona hacia Shakira y nuevamente se desliza que se habría repetido la misma situación. Aunque no se ha confirmado oficialmente las razones, se han difundido imágenes del español con otra mujer en Miami.

"Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro, sabéis que se ha hablado de crisis en los últimos meses", informó la periodista Adriana Dorronsoro.